ماذا يعَنّْي تعويم العملة | بزنس+ مع محمد الزمزمي

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كَيْفَ تختلف أنواع تعويم العملات ما هُو تأثيرها على مدخراتك وقوتك الشرائية وهُو محور برنامج “بيزنس +” من العرب اليوم نيوز.

تناقش “بيزنس +” قضية تعويم العملة أو تحرير سعر الصرف، ولماذا تضطر بعض الدول إلَّى تنفِيْذ هذا الإجراء.

كَمْا سلطت الحلقة الضوء على ثلاثة أنواع مختلفة من تعويم العملة وهِيْ التعويم الكامل للعملة والتعويم الجزئي واستقرار سعر الصرف وما هِيْ الدول التي تستخدم هذه الأنواع.

تتناول الحلقة آثار أشكال التعويم المختلفة على اقتصاد الدول بشكل عام، والمدخرات والقوة الشرائية للأفراد بشكل خاص.

“بيزنس +” هُو برنامج اقتصادي أسبوعي يرصد التطورات وآخر المستجدات فِيْ القطاعات الاقتصادية المؤثرة.