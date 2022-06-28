ماذا يعَنّْي قرار “مجموعة السبع” بوضع سقف لسعر النفط الروسي

اتفقت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى يوم الثلاثاء على دراسة فرض حظر على نقل النفط الروسي الذي يباع فوق سقف سعر معين.

وقال زعماء مجموعة السبع فِيْ بيان “ندعو جميع الدول التي تشاركنا الرأي إلَّى التفكير فِيْ الانضمام إلينا فِيْ أعمالنا.”

الفكرة هِيْ ربط الخدمات المالية والتأمين وشحنات النفط بسقف أعلى لسعر النفط الروسي، لذلك إذا أرادت شركة شحن أو تصدير الحصول على هذه الخدمات، فعليها أن تلتزم ببيع النفط الروسي بما لا يتجاوز الحد الأقصى للسعر.

ماذا يعَنّْي قرار تقييد النفط الروسي

للإجابة على السؤال، ماذا يعَنّْي قرار تحديد سقف سعري للنفط الروسي علينا أن نلقي الضوء على أسعار النفط العالمية، ومن خلال ة قوائم الأسعار اليوم نجد أن سعر برميل نفط خام برنت اليوم حوالي 116.83 دولار، وسعر خام غرب تكساس 111.14 دولار، وسعر خام برنت. خام أوبك 112.35. دولار.

فِيْ المقابل، سجل سعر برميل النفط اليوم فِيْ روسيا خام اسبو حوالي 75.91 دولار، بزيادة قدرها 3.21٪ عَنّْ سعر الإغلاق الأخير، وسجل سعر خام سوكول نحو 101.55 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 3.64٪ عَنّْ سعر الإغلاق السابق. وسعر الإغلاق يوم الاثنين بحسب منصة “أسعار النفط” لمراقبة أسعار النفط العالمية. .

بناء على الأسعار السابقة يتضح لنا أن العقوبات الأوروبية ضد روسيا لن تنجح، فِيْ ظل عائدات موسكو من صادرات النفط التي تجاوزت 20 مليار دولار الشهر الماضي، مدعومة بصادرات نفطية رخيصة تباع بخصم يصل إلَّى 30. ٪، واستغلال دول مثل الهند والصين. لهذه الحالة.

كانت الولايات المتحدة أول من دعا إلَّى آلية لتقييد الأسعار التي تدفعها الدول الأخرى مقابل النفط الروسي.

قال مسؤول كبير فِيْ الإدارة الأمريكية يوم الثلاثاء إن تحديد سقف للسعر الذي تدفعه الدول الأخرى لروسيا مقابل النفط “سيضغط بشكل أساسي على الموارد التي يملكها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشن حرب، وثانيًا، سيعزز الاستقرار. وأمن الإمدادات فِيْ أسواق النفط العالمية “. رويترز.

يعتقد خبراء سوق الطاقة أن قرار وضع حد لسعر النفط الروسي على الأرض لن يكون له تأثير كبير على حجم الصادرات الروسية، لأن العقوبات الأوروبية السابقة استهدفت بالفعل الحظر النفطي الروسي، وبالتالي تمكنت موسكو من فتحه. أسواق جديدة مثل الهند والصين من خلال تقديم تخفِيْضات بلغت 30٪ على البرميل.

وأشار خبراء إلَّى وجود انقسام أوروبي بشأن حظر الغاز الروسي أو وضع حد سعري له، خاصة وأن موسكو قطعت الغاز عَنّْ دول كثيرة رفضت دفع المدفوعات بالروبل، مثل بولندا وبلغاريا وفنلندا وهُولندا. الغاز الروسي.

روسيا هِيْ المورد الرئيسي للغاز الطبيعي إلَّى أوروبا، وقد أثبتت على مدى عقود عديدة موثوقيتها كَمْورد مضمون للغاز، وفِيْ عام 2022 صدرت حوالي 155 مليار متر مكعب من الغاز إلَّى الدول الأوروبية.

صادرات النفط الروسية

وسجلت صادرات النفط الروسية خلال مايو الماضي نحو 20 مليار دولار، وهِيْ زيادة قياسية مقارنة بحجم الصادرات قبل جائحة كورونا.

وتعود قفزة صادرات النفط الروسية إلَّى استغلال دول مثل الهند والصين الانخفاض بنسبة 30٪ فِيْ سعر الخام الروسي بعد فرض عقوبات أوروبية على موسكو نتيجة الحرب الأوكرانية، مما رفع حجم الواردات الهندية من روسيا. النفط إلَّى نحو 800 ألف برميل يوميا، وسط توقعات من وكالة فِيْتش للتصنيفات الائتمانية بارتفاعه إلَّى مليون برميل يوميا خلال الفترة المقبلة، ليشكل النفط الروسي 20٪ من واردات نيودلهِيْ النفطية.

ارتفعت واردات الصين من النفط الروسي فِيْ مايو الماضي بنسبة 55 فِيْ المائة، مما جعل موسكو الأولى بين أكبر مصدري بكين، بحسب “ذي إيكونوميك تايمز – إنيرجي وورلد”، نقلاً عَنّْ صحيفة الجارديان البريطانية مساء الاثنين.

أكد وزير الطاقة الروسي نيكولاس شولجين، فِيْ مقابلة مع صحيفة “روسيسكايا غازيتا” الروسية، مساء الاثنين 27 يونيو 2022، أن بلاده لا تنوي خفض إنتاج النفط الخام فِيْ ظل القيود الخارجية على صادراتها.

وقال الوزير إن روسيا تشجع الدول المنتجة للنفط على مواصلة الضخ وتقدم إعفاءات ضريبية للمصافِيْ وتدعم إمدادات الوقود المحلية.

وأوضح الوزير أن روسيا ستراجع استراتيجيتها فِيْ مجال الطاقة بحلول سبتمبر المقبل، بحسب وكالة بلومبرج.

هِيْمنت الحرب فِيْ أوكرانيا وتداعياتها الاقتصادية الكبرى، وخاصة ارتفاع تضخم الطاقة والغذاء، على قمة هذا العام فِيْ منتجع جبال الألب البافارية للديمقراطيات الثرية للمجموعة.

وتتطلع المجموعة إلَّى وضع سقوف أسعار كوسيلة لمنع موسكو من الاستفادة من العملية العسكرية فِيْ أوكرانيا، والتي أدت إلَّى ارتفاع حاد فِيْ أسعار الطاقة، الأمر الذي نجا بالتالي من آثار الجهُود الغربية للحد من واردات النفط والغاز الروسية. .

وقالت وكالة الطاقة الدولية فِيْ تقريرها الشهري فِيْ يونيو حزيران إن عائدات تصدير النفط الروسي قفزت فِيْ مايو رغم انخفاض الكَمْيات.

قال مسؤول أوروبي اليوم إن قادة مجموعة السبع اتفقوا أيضًا على ممارسة الضغط لفرض حظر على واردات الذهب الروسية فِيْ إطار جهُود زيادة الضغط على موسكو.

أوبك .. عائدات قياسية وتكافح لزيادة الإنتاج

ارتفعت عائدات أوبك النفطية خلال العام الماضي، مع تعافِيْ الأسعار والطلب من أسوأ تأثير لوباء “كوفِيْد -19″، بحسب البيانات الصادرة فِيْ النشرة الإحصائية السنوية للمنظمة التي نشرت يوم الثلاثاء وأوردتها “رويترز”.

وزادت قيمة الصادرات النفطية إلَّى دول “أوبك” – التي تضم 13 دولة – بنسبة 77٪ عَنّْ عام 2022 لتصل إلَّى 561 مليار دولار عام 2022.

ومع زيادة إنتاج “أوبك” فِيْ عام 2022، ارتفع عدد الحفارات النفطية النشطة فِيْ الدول الأعضاء بالمنظمة بنسبة 11٪ إلَّى 489 حفارا.

يشار إلَّى أن مجموعة “أوبك +” – التي تضم حلفاء المنظمة – تكافح لزيادة الإنتاج بما يتماشى مع الأهداف، وهُو ما يعكس قلة الاستثمار من قبل بعض الأعضاء فِيْ الحفر والاستكشاف.