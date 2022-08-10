ماذا يفعل الأهلى مع صافرة محمود البنا قبل صدام المصري

يواجه الفريق الكروي الأول لنادي الأهلي بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريس، مواجهة صعبة أمام المصري البورسعيدي بقيادة حسام حسن، في مباريات الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيد

تنطلق مباراة الأهلي والمصري، اليوم الأربعاء 10 أغسطس، الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة و 10 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات اليوم الثلاثين للدوري العام. .

ماذا يفعل الاهلي بصافرة محمود البنا

وقامت لجنة حكام من الاتحاد المصري لكرة القدم بتكليف مباراة الأهلي ضد المصري بالحكم الدولي محمود البنا يساعده سمير جمال وسامي حلل مساعدين وأحمد جمال حكما رابعا.

سيدير ​​الحكم طارق مجدي تقنية الفيديو وسيساعده أحمد صلاح.

وأدار محمود البنا 38 مباراة سابقة للنادي الأهلي و 34 مباراة بالدوري العام و 4 مباريات في كأس مصر.

وفاز الأهلي في 28 مباراة وتعادل 7 مرات وخسر 3 فقط. أصدر حكم مباراة الليلة 53 بطاقة صفراء للاعبي الأهلي و 3 بطاقات حمراء مع 7 ركلات جزاء.

وكانت آخر مباراة دربها محمود البنا للأهلي هذا الموسم ضد نادي سموحة في الجولة 23 من مسابقة الدوري المصري، والتي خسر فيها المارد الأحمر ثلاثة أهداف مقابل هدفين.