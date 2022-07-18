ماذا يفعل الأهلي والزمالك في قمة يوليو قبل نهائي كأس مصر

ويستعرض موقع “كورة 365” نتائج لقاء الأهلي والزمالك في قمة يوليو عبر التاريخ، قبل مواجهة الخميس المقبل.

ويلعب الأهلي والزمالك نهائي كأس مصر الخميس المقبل على استاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس مصر

يستعد الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي لخوض مباراة القمة ضد الزمالك في النسخة الأخيرة من كأس مصر.

وتقام مباراة الزمالك والأهلي في نهائي كأس مصر يوم الخميس 21 يوليو.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 900 مساءً باستاد القاهرة الدولي.

القنوات التي تبث مباراة الأهلي والزمالك

مباراة الاهلي والزمالك ستذاع على قناة اون تايم سبورتس.

حكاية اشتباكات الأهلي والزمالك في قمة يوليو

التقى الزمالك والأهلي في يوليو من قبل في 12 مباراة.

نتائج الاهلي والزمالك في قمة يوليو

وفاز النادي الأهلي في 6 مباريات على الزمالك خلال شهر يوليو، فيما سيطر التعادل على نفس المباراة.

الأهلي يتأهل لنهائي كأس مصر

وتأهل الأهلي لنهائي كأس مصر، النسخة الأخيرة، بعد فوزه على بتروجيت في نصف النهائي، بهدفين دون رد.

هدفي الأهلي سجلهما اللاعب التونسي علي معلول في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

الزمالك يتأهل لنهائي كأس مصر

وكان الزمالك قد تأهل لنهائي كأس مصر بعد فوزه على أسوان في نصف النهائي بهدفين لواحد.

واجه الأهلي نظيره الزمالك في المباراة الأولى في يوليو 1984، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لنفسه.

وكانت آخر مباراة بين الفريقين في يوليو 2022، وانتهى الأحمر بفوز بهدف لم يرد، عبر التونسي علي معلول.

سعر تذكرة مباراة الأهلي أمام الزمالك في نهائي كأس مصر 2022

تم تحرير تذكرة لقاء الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2022 عبر نظام “My Ticket”.

وصل سعر التذكرة إلى 100، منذ سداد الدفعة الأولى، ويواصل عشاق لعبة البولو تقديم تذاكر أخرى، بعد قرار حضور 5 آلاف معجب.

الأهلي يسعى إلى مصالحة الجماهير والزمالك يطمح للفوز بالبطولة

في هذه المباراة، يتطلع النادي الأهلي للفوز على غريمه التقليدي الزمالك والفوز بالبطولة المحلية.

ويأمل الفريق الأحمر في مصالحة الجماهير ضد الفارس الأبيض بعد النتائج السيئة في الفترة الماضية في الدوري العام.

من جهته، يسعى الزمالك للفوز بكأس مصر ليعطي دفعة قوية للاعبيه خلال الفترة المقبلة.

يشهد الزمالك العديد من المشكلات خلال الفترة الحالية، أبرزها تعليق التسجيلات وخروج أهم لاعبيه.