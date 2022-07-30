ماذا يفعل بيل جيتس فِيْ وقت الفراغ.. هُواية الملياردير

أعرب مؤسس شركة مايكروسوفت، الملياردير بيل جيتس، عَنّْ سعادته عَنّْدما علم أن رياضته المفضلة، كرة المخلل، أصبحت الرياضة الأسرع نمواً فِيْ أمريكا.

وقد نمت شعبية لعبة Pickleball، التي وصفها جيتس بأنها “مزيج من التنس وكرة الريشة وتنس الطاولة”، على مدى السنوات القليلة الماضية، لكن جيتس كان يلعبها طوال حياته، حسبما كتب فِيْ مدونته، وفقًا لمجلة فوربس.

يعتقد جيتس أن الشعبية المتزايدة لهذه الرياضة ترجع جزئيًا إلَّى سهُولة تعلمها وممارستها، كَمْا كتب، “يمكن للصغار وكبار السن ممارسة هذه الرياضة التي لا تحتاج إلا إلَّى شبكة ومضرب”.

يقول جيتس إن كرة المخلل “ممتعة للغاية”، مضيفًا أنه يلعبها مع الأصدقاء والعائلة مرة واحدة على الأقل فِيْ الأسبوع، غالبًا فِيْ أشهر الصيف.

تضمنت المدونة مقطع فِيْديو يعرض مقاطع وصور لعب Gates وهُو يلعب Pickle Ball.

تقدر ثروة بيل جيتس بـ 109.7 مليار دولار، مما يجعله خامس أغنى شخص فِيْ العالم. تبلغ ثروة ميليندا فرينش جيتس 6 مليارات دولار.

تم اختراع اللعبة من قبل ثلاثة جيران فِيْ صيف عام 1965 فِيْ ولاية واشنطن بهدف ترفِيْه أطفالهم جويل بريتشارد (مشرع الولاية الذي تم انتخابه لاحقًا نائبًا لحاكَمْ واشنطن)، بارني ماكالوم وبيل بيل.

كان والد جيتس صديقًا للثلاثة، وفِيْ أواخر الستينيات، قام ببناء ملعب Pickle Ball فِيْ منزله فِيْ سياتل.

فِيْ مقابلة مع CNBC فِيْ عام 2022، قالت ميليندا فرينش جيتس، زوجة بيل جيتس آنذاك، إنها وبيل، الذي انفصل العام الماضي، “يلعبان لعبة غربية تسمى Pickle Ball” فِيْ أوقات فراغهما، حيث علمها بيل اللعبة. بعد وقت قصير من التعرف عليها.

أصبحت الرياضة أكثر شعبية بعد انتهاء عمليات الإغلاق، وفِيْ فبراير، أطلق عليها اتحاد صناعة الرياضة واللياقة البدنية فِيْ الولايات المتحدة اسم الرياضة الأسرع نمواً فِيْ البلاد للعام الثاني على التوالي.

وجدت المجموعة أن لعبة Pickle Ball لديها 48.8 مليون لاعب على مستوى البلاد، بزيادة 40٪ خلال العامين الماضيين.