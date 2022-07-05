ماذا يوجد داخل الكعبة بالصور

ما بداخل الكعبة بالصور، الكعبة هِيْ أكبر بناء على وجه الأرض، وهِيْ قبلة المسلمين الذين يلجئون إليها فِيْ صلاتهم، وسوف نتعلم من خلال ما بداخل الكعبة بالصور، و نظرة عامة على الكعبة كَمْا سنذكر عندما تم تجديد الكعبة وما تتكون الكعبة من الخارج سنتحدث عن ما هُو تحت الكعبة وما يوجد فِيْ الصندوق داخل الكعبة وكيفِيْة غسل الكعبة من الخارج. داخل.

عن الكعبة

الكعبة هِيْ أول بيت بني للبشر. يقع فِيْ وسط بيت الله الحرام بمكة المكرمة. وهُو المكان المختار لأداء فريضة الحج، وهُو الركن الخامس من أركان الإسلام. يحظر عليك ارتكاب أي ذنب محرّم، مهما كانت صغيرة أو كبيرة، داخل البيت المقدس. لهذا سميت بهذا الاسم وسبب تسمية الكعبة بهذا الاسم هُو شكلها المكعب وجوانبها المربعة ويبلغ ارتفاعها حوالي 15 مترا. مرة من كل عام فِيْ التاسع من ذي الحجة، الكسوة عبارة عن قماش حريري طبيعي مصبوغ باللون الأسود، وعليه خيوط ذهبية وفضية، وحزام من آيات قرآنية.

ماذا يوجد بداخل الكعبة المشرفة بالصور

يمكن تلخيص ما بداخل الكعبة المشرفة فِيْ النقاط التالية

إلى اليمين يوجد درج يؤدي إلى سقف الكعبة المشرفة.

توجد ثلاثة أعمدة من الخشب القوي تسمى خشب الساج من بورما، وهذه الأعمدة الثلاثة تتحمل سطح الكعبة، ويبلغ محيط كل عمود 2.5 متر وقطره 44 سم.

الهدايا المقدمة فِيْ الكعبة عبارة عن أواني تم تعليقها داخل الكعبة المشرفة.

ارضيات الكعبة من الرخام الابيض الغالي الثمن وبعيدا قليلا عن جدار الكعبة اما حروف الكعبة فهِيْ مصنوعة من الرخام الاسود ارتفاع 4 امتار على كل جدار والباقي الحائط مغطى بستارة خضراء مطرزة بآيات قرآنية.

علبة مليئة بماء الورد والعطر والعنبر تستخدم لتطهِيْر الكعبة حيث يتم تطهِيْرها بماء زمزم وماء الورد والعطر والعنبر.

تقع اللوحة الخضراء للدلالة على مكان عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم بين الركن اليمني والحجر الأسود.

مَتَّى تم تجديد الكعبة

شيدت الكعبة لأول مرة من عام 64 هـ إلى عام 65 هـ على يد عبد الله بن الزبير، بعد أن هدمت بسبب يزيد بن معاوية. فِيْ عام 1629 م – 1039 هـ، وتسبب فِيْ سقوط الجدران الشرقية والغربية وسور بلاد الشام، حيث وصل السيل إلى طوق السراج داخل الكعبة.

ما هِيْ الكعبة من الخارج

مكونات الكعبة من الخارج هِيْ كَمْا يلي

مساحة المكعب 188 متر.

13 جزء من الكعبة والمباني الصغيرة حول الكعبة.

الحجر الأسود الذي يبدأ منه الحجاج طوافهم وتقبيلهم أثناء الطواف، وهذا الحجر من حجارة الجنة.

يبلغ طول باب الكعبة المشرفة حوالي 3 أمتار وعرضه حوالي مترين.

الحضيض، وهُو ميزاب الرحمة المصنوع من الذهب الخالص، على حجر إسماعيل فِيْ سقف الكعبة المشرفة.

الشاذروان والحاتم والمتممل وضريح سيدنا ابراهِيْم.

ركن الحجر الأسود وركن اليمن وركن الشامي وركن العراق.

ستارة الكعبة.

خط المرمر البني.

ما تحت الكعبة

ترددت شائعات عن وجود كنز مدفون تحت الكعبة، ولكن لا يوجد ما يدل على طبيعة هذا الكنز، هل هُو جواهر وذهب أم غير ذلك، والبعض يقول أن الكنز هُو الحكَمْة، والبعض أشار إلى أهميته. بكسر الفرات فِيْ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.

ماذا يوجد فِيْ الصندوق داخل الكعبة

يوجد فِيْ الصندوق داخل الكعبة مزيج من المسك والعنبر والخشب، وتستخدم هذه الطريقة لتنقية الكعبة، وبسبب رائحتها القوية، فإنها تدوم لفترة طويلة جدًا قد تصل إلى حوالي عام. تحَلْى أنفاس من يشمون الكعبة المشرفة وكأنها ريح من السماء.

غسل الكعبة المشرفة من الداخل

يتم غسل الكعبة المشرفة من الداخل وتدليك الحوائط بقطعة قماش مبللة بماء زمزم وماء الورد ومن يقوم بمهمة تنظيف وغسل الكعبة من الداخل هُو أمير مكة المكرمة وعدد من المهمين شخصيات من المملكة العربية السَعُودِيْة، مثل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وبعض نوابه، والوزراء المثقفِيْن المعتمدين لدى المملكة، وعدد من المواطنين الموجودين داخل الحرم الجامعي. .

ها قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي تعرفنا فِيْه على ما بداخل الكعبة المشرفة بالصور ولمحة عامة عن الكعبة المشرفة كَمْا ذكرنا عندما تم تجديد الكعبة وما تتكون الكعبة من الخارج، و تحدثنا عن ما هُو تحت الكعبة، وما فِيْ الصندوق داخل الكعبة، وكيفِيْة غسل الكعبة من الداخل.