ماذا يوجد في النقانق أو الهوت دوغ

الهوت دوج هي نوع من النقانق أو النقانق، وهي من أشهر الأطباق التي تمثل الثقافة الأمريكية.

ما هي المكونات التجارية في النقانق

ج لقد أطلقوا على ما يسمى الإضافات، لحم عضلي رديء الجودة

دهون، لحم رأس، أقدام، جلد، دم، كبد

المنتجات الثانوية الصالحة للأكل (المخ والأمعاء والكلى واللحوم المكسورة ميكانيكيًا والضفيرة والطحال واللسان)

مكونات الهوت دوج الأخرى

ملح (وليس ملح البحر)

بهارات

مواد حافظة

شراب الذرة

سكر العنب

عند طهي البروتينات والكربوهيدرات مثل شراب الذرة وسكر العنب، يتم إنتاج AGEs (المنتجات النهائية المتقدمة من السكر). سيؤدي ذلك إلى إنشاء جميع أنواع مشاكل البروتين اللزج في جسمك والتي ترتبط بالعديد من الأمراض.

وكذلك الطعام الذي تأكله هذه الحيوانات، وهو عبارة عن حبوب معدلة وراثيًا، بالإضافة إلى ظروف تكاثرها وهرموناتها ومضاداتها الحيوية