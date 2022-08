مارتا حامد بعد اقتحام فائق حسن وأصالة لمنزلها تأذيت جدا

انفجرت العارضة مارتا حامد بالبكاء عَنّْد حديثها عَنّْ طليقها الشاعر العراقي فائق حسن، موضحة أنها مرت بوقت عصيب بعد طلاقها، وأن أزمة طليقتها والفنانة أصالة نصري اقتحمت منزلها فِيْ الإمارات العربية المتحدة. الإمارات. آذاها.”

حاولت مارتا حامد عدم الدخول مباشرة فِيْ حديثها عَنّْ الأزمة الأخيرة، مؤكدة أن ما قالته سابقًا موثق، وأن أصالة كانت فِيْ منزلها مع فائق حسن، وتخلصوا من متعلقاتها وأغراضها الشخصية.

تأثرت مارتا حامد بشكل واضح ببودكاست “حكَمْت وهبي”، أثناء حديثها عَنّْ أصالة وفائق حسن، محاولًا عدم الخوض فِيْ تفاصيل حياتها الشخصية.

Ella dijo “Hace mucho tiempo que no estoy en las redes sociales, y la gente me conoce, soy un poco habladora, y no me gusta mucho chismear, y el día que salgo a hablar, voy a contar algo importante para mí o para الأخرين”.

وأضافت الزوجة السابقة للشاعر العراقي فائق حسن، مارتا حامد، فِيْ مقابلتها “صاحب الحق يأخذها، ويؤلمني نفسيا كثيرا”.

وأشارت مارتا حامد إلَّى أن اختفائها عَنّْ المشهد الفني والإعلامي حدث بعد زواجها من فائق حسن، لتكرس نفسها لأسرتها، قائلة “تزوجت بكر لأني امرأة محبة للعائلة، وأحب أن أشعر بالأسرة”.

أثارت مارتا حامد جدلًا واسعًا بعد أن وثقت بثًا مباشرًا، كشفت فِيْه دخول الثنائي فائق حسن والفنانة السورية أصالة نصري إلَّى منزلها فِيْ دبي، أثناء تواجدها فِيْ لوس أنجلوس، وتخلصا منها. متعلقاتك وأمتعتك الشخصية وغرفة نومك.

قالت مارتا حامد فِيْ بث مباشر إن فائق حسن أخبرها أنه سيأخذ المنزل منها ويعتني بأطفالها مكانها، ما دامت لديها زيارة من أبنائها الثلاثة إذا رغبوا فِيْ ذلك، وأنه سيفعل. اترك له بيتا آخر ليعيش فِيْه.

وأضافت مارتا حامد “البيت باسم فائق تركني أنا والأولاد لتربيتهم فِيْه. البيت يريد أن يأخذها منه، لكنه يدخل ويجمع أغراضي فِيْ غيابي ولا أعرف أين هم نكون.” .. تقولين أن أطفالي تربوا على يد من .. أنا أمهم “.

وأوضحت مارتا حامد، أن فائق حسن أبدى رغبته فِيْ أخذ المنزل والعيش فِيْه مع أطفاله وزوجته الفنانة السورية أصالة نصري، مؤكدة أنها احتفظت بالرسائل التي أرسلها لها بخصوص الأمر أثناء تواجده فِيْ الولايات المتحدة. .