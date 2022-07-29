مارتا حامد تشكر الإمارات بعد اتهامها لـ فائق حسن وأصالة نصري بالتسلل إلَّى منزلها

وجهت مارتا حامد، زوجة الشاعر العراقي فائق حسن، رسالة شكر للسلطات الإماراتية عبر خاصية الستوري على حسابها على إنستجرام، بعد اتهامها له ولزوجته الفنانة السورية أصالة نصري بالتسلل. إلَّى منزلك ونقل المحتوى الخاص بك.

كَمْا بعث برسالة شكر إلَّى حاكَمْ دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصفه بأنه “أمير النزاهة”، حيث قال “شكراً لقيادتك الحكيمة ودراستك للإنسانية يا قائد”. الإمارات العظيمة، وأمير النزاهة، حاكَمْ دبي “. محمد بن راشد لك من أولادي السلام. حقوق المرأة فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة مكفولة من قبل حكامها الشرفاء “.

وطمأن معجبيه فِيْ رسالة ثالثة قائلًا “قبل أن أنام براحة فِيْ منزلي ومنزل أطفالي مملكتنا الخاصة، أنام وابنتي فِيْ حضني، أحب أن أؤكد للجميع أنك تحبني وتعرفني وأعلم أنني لا أفعل شيئًا سوى أن أكون مع الحَقيْقَة، ولم ألتزم طوال حياتي بالحق فِيْ الموت لأنني ابنة الأصول وابنة العشائر التي تشعر بالراحة والهدوء. كل الأطفال بخير. “

وأضاف “كل جيراني أشكركَمْ على كونكَمْ أبطالا لأنكَمْ مع الحق وضد الصمت الزائف”.

اتهم حامد فائق حسن وأصالة نصري باقتحام منزله وإفراغه من أغراضه الخاصة للاستيلاء عليه.

وقالت فِيْ مقابلة عبر موقع يوتيوب إنها تستعد لرفع دعوى قضائية ضدهم، معتبرة أن أصالة ربما أرادت الاحتفاظ بالمنزل لأنه أكبر من منزلها فِيْ دبي.

ولم ينف حامد تسجيل المنزل باسم حسن، لكنه أكد أن الأمر متروك لها للعيش مع ابنها.

كَمْا اطلعت، خلال بث مباشر، على التعديلات التي أجريت على منزلها، والتي تمت بإشراف أصالة نصري، على حد قولها، مشيرة إلَّى أن الجيران رأوها واقفة على شرفة غرفة نومها، وأنها هِيْ أيضا متفاجئاً من خلو منزله من الأثاث وعدم وجود متعلقاته ومتعلقاته الشخصية.

وثقت وجود شقيق وابن شقيق فائق حسن فِيْ إحدى الغرف وتشاجرت معهم فِيْ حالة من الغضب، فطلبوا منها الاتصال بفائق حسن والتوصل إلَّى تفاهم.

وبارك حامد عَنّْدما تزوج حسن من أصالة، من خلال مقطع فِيْديو نشره على حسابه الشخصي على “إنستجرام”، كشف فِيْه حَقيْقَة المعلومات التي انتشرت عَنّْها، موضحًا أنها تحتوي على الكثير من الأخطاء والأكاذيب.

وأشار حامد إلَّى أنها انفصلت عَنّْ زوجها لفترة طويلة، واغتنمت الفرصة لتهنئته بزواجهما، قائلة “أود أن أهنئ زوجتي السابقة على زواجها من الفنانة أصالة إن شاء الله”.