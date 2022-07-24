مارفل تعلن عن مفاجآتها الجديدة في خطة أفلامها حتى عام 2025

مارفيل تعلن عن مفاجأتها الجديدة في خطة أفلامها حتى عام 2025، كشفت شركة مارفل الفترة الأخيرة عن مفاجئتها ضمن خطتها الجديدة الانتاجية حتى عام 2025، وقامت بالحديث عن أبطالها الخارقين الكبار وعن بعض مسلسلاتها الجديدة ضمن منصة Disney، و سنتعرف على عن مفاجأتها الجديدة في خطة أفلامها.

ما هي شركة مارفل كومكس ويكيبيديا

تعتبر شركة مارفل من الشركات التجارية العالمية، ,والتي تأسست عام 1939 ، على يد مارتن جودمان، وتم البدء تحت عدد ضخم من الشركات والعلامات المطبوعة، وبدأت حقبة مارفل شركة المدهشون والكثير من الألقاب مثل ألقاب الخارقين، كما وقامت الشركة بنشر الكثير من القصص والأفلام الكبيرة التي استطاعت ان تحقق في فترة صغيرة نسبة عالية من المشاهدات.

مارفل تعلن عن مفاجآتها الجديدة

قامت استديوهات مارفل الفترة الاخيرة بمفاجأة جماهيرها الضخم بالإعلان عن عودة “الافنجرز” ، وذلك عبر فلمين سيتم عرضهم عام 2025، وحسب ما بينت بأنه سيكون محتوى راقي مليئ بالاثارة والتشويق، كما وتم الكشف عن بعض أعمالها المرتقبة عبر مؤتمرهم الأخير كوميك كون بسان دييغو.

أشهر قصص شركة مارفل

شاركت شركة مارفل العديد من القصص الكبيرة، والتي حققت صدى كبير واسع في الوطن العربي، كما وقد فاجئت الشركة متابعينها عن عرض سلسلة من الأفلام الجديدة أفينجرز، وذلك بعد الإعلان السينمائي وتقديم فيلمين جديدين 2025.

الرجل الأخضر

كابتن أمريكا

الرجل الحديدي

ثور

دبد بول

أعلنت شركة مارفل عن الإعلان عن مفاجئتها الجديدة والغريبة من نوعها عبر مؤتمر خاص بهم حول سلسلة وخطة أفلامها 2025، والتي سيتم نشر فيلمين ومن أبرزها أفينجرز والجزء الثاني من بلاك بانثر، بالإضافة الى بعض الاعلانات الجديدة من المسلسلات.