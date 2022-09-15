ماريتا الحلاني تحوّل والدها لـ بائع عصير.. وهذا ما كشفه النجمين

أعرب الفنان اللبناني عاصي الحلاني، عَنّْ سعادته بتصوير أغنية “الأربعين” بإشراف المخرج أحمد المنجد، تعاون خلالها مع الشاعر ضياء الميالي والملحن عادل العراقي، وهِيْ من إنتاج شركة Compañía. روتانا.

وقال الحلاني إن هذه الأغنية ستكون “دويتو” مشترك مع عادل العراقي، وتتميز بأسلوبها الجديد، بعيدًا عَنّْ الأغاني العراقية على المسرح.

وأضاف “قبل خمس سنوات احتفظت بأغنية الأربعين الخمسين واليوم أشعر أن الوقت مناسب لإصدارها، خاصة أنها تتمتع بأسلوب خاص”.

على جانبك؛ وأعرب الفنان عادل العراقي عَنّْ أمله فِيْ أن يحظى هذا الثنائي بإعجاب الجمهُور، وعلق قائلاً “أنا ناجح للغاية فِيْ العمل مع بيت الحلاني، حيث تعاونت فِيْ العديد من الأعمال مع عاصي”.

من جهتها كشفت الفنانة ماريتا الحلاني أنها أصرت على أن تكون مع والدها فِيْ موقع تصوير عملها العراقي الجديد، وهذا ما دفعها إلَّى نصيحتها بالظهُور بشكل مختلف عَنّْ الجمهُور لا. لقد اعتاد. .

وبعثت ماريتا برسالة إلَّى والدها قائلة “أتمنى له التوفِيْق فِيْ وظيفته الجديدة، فهُو يستحق كل التوفِيْق وأنا فخورة به وأحبه”.

كَمْا كشف المخرج أحمد المنجد أن الجمهُور سيتفاجأ بالطريقة الخاصة التي سيظهر بها عاصي الحلاني، خاصة أنه كتب “قِصَّة مميزة” للمسرحية.

من جهتها، صرحت الفنانة غناوي محمود، بأنها تعود إلَّى عالم الفِيْديو كليب من خلال أغنية “الأربعين فِيْفتي”، معربة عَنّْ سعادتها بوجودها مع عاصي الحلاني.