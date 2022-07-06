وثقت الفنانة اللبنانية الشابة ماريتا الحلاني، ابنة الفنان عاصي الحلاني، مقطع فِيْديو ظهرت فِيْه وهِيْ ترقص بقدم مكسورة، على أغنية الفنانة ميريام فارس “الدبكة هِيْا الجوبي”. وعلقت “لا أستطيع الاستماع إلَّى هذه الأغنية ولا أستطيع الرقص”.

وكان لافتاً أن ماريتا الحلاني ظهرت رغم كسر ساقها وهِيْ ترقص سعيدة وهِيْ تحمل عكازاً، مؤكدة أنها رغم آلامها لم تستطع السيطرة على نفسها عَنّْد سماع أغنية “ميريام فارس”.

كَمْا ظهرت الفنانة اللبنانية مرتدية ملابس غير رسمية سهلت حركتها، حيث تبنت صيحة الجينز الممزق الذي نسقته مع البلوزة البيضاء.

وتفاعل المتابعون مع الفِيْديو، متمنين أن تستمر ماريتا فِيْ التمتع بصحة جيدة، على أمل أن تعود إلَّى حياتها الطبيعية فِيْ أسرع وقت ممكن.

وعلق أحد المتابعين “أتمنى أن يكون الفِيْديو أطول لكننا استمتعَنّْا بمشاركة الوليد معها بالرقص على أنغام أغنية دبكة هِيْا الجوبي”.

وقالت ماريتا الحلاني مازحة “يبدو أنك ترغب فِيْ كسر رجلك الثانية والاستمرار فِيْ الزحف رأسا على عقب. يرجى محاولة البقاء بأمان “.

وتساءل المتابعون عما إذا كانت ساقه مكسورة نتيجة إصابته أثناء تصوير مسلسل “نزيف”، متمنين أن يعود إلَّى موقع التصوير مرة أخرى لينهِيْ مشاهده وأن يتمكن من متابعة هذا العمل الذي يتوقعه جمهُوره. .

وتذكروا الفِيْديوهات المضحكة التي تسعى ماريتا الحلاني لنشرها على صفحتها الخاصة، والتي تمزح فِيْها مع والدها الفنان عاصي الحلاني، وشقيقها الوليد الحلاني.

فِيْ سياق آخر ؛ وكانت ماريتا الحلاني قد كشفت فِيْ مقابلة صحفِيْة أنها وصلت إلَّى مرحلة شككت فِيْها فِيْ قدراتها كـ “فنانة”، مشيرة إلَّى أن الجمهُور لم يمنحها الفرصة لإظهار موهبتها الحقيقية، كونها ابنة الفنانة. النجم عاصي الحلاني.

وأكدت أنها تغلبت على هذه المشكلة ولم تعد تتأثر بتعليقات الناس السلبية، وأن هذه القضية جعلتها أقوى من أي وقت مضى.

الجدير بالذكر أن الفنانة ماريتا الحلاني أعلنت منذ فترة عَنّْ دخولها تجربة تمثيلية جديدة من خلال مشاركتها فِيْ مسلسل بعَنّْوان “نيفث”، والذي سيكون تجربتها التمثيلية الرابعة، منذ أن شاركت فِيْها سابقًا. مسلسل “فسار” ثم كررت التجربة بعد عام من خلال سلسلتي “قصتي” و “2022” مع قصي خولي ونادين نسيب نجيم.