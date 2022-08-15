ماريتا الحلاني تكشف حَقيْقَة منعها من دخول مصر.. وتستغرب وصف فستانها الأخير بالمثير

أعربت الفنانة ماريتا الحلاني عَنّْ سعادتها بتجربتها التمثيلية الثالثة، حيث شاركت هذه المرة فِيْ مسلسل “نظيف” إلَّى جانب الممثل إسماعيل تمر وممثلين لبنانيين وسوريين آخرين.

وأضافت ماريتا الحلاني “أحب التمثيل كثيرًا وأشعر أنني أستطيع الدخول فِيْ الدور بشكل أسرع، مما يساعدها على تجسيده على أكَمْل وجه”.

وأشارت الفنانة اللبنانية، خلال مقابلة مع موقع “العرب اليوم”، إلَّى أن الدور الذي لعبه فِيْ فِيْلم “نيفة” هُو تجربة جديدة، حيث ستظهر على صورة الممثلة والفنانة، حيث ستؤدي أغنيتها التي هِيْ صدر مؤخرًا، “أنا فتاة”.

وكشف أن هناك مشاهد عَنّْف كثيرة ستترك أثراً كبيراً على قلوب المشاهدين، معلقاً “لم أخبر عائلتي بالألم الذي أشعر به فِيْ هذه الوظيفة، لكنني سأترك هذا الأمر مفاجأة لهم. اكتشاف من خلال مراقبة أحداث المسرحية “.

أكدت ابنة الفنانة، عاصي الحلاني، أنها من أولئك الأشخاص الذين يتقبلون النقد البناء، لكن الإشاعات التي يتم طرحها بشكل عشوائي دون علاقة بالحَقيْقَة تزعجها كثيرًا.

تفاجأت بالانتقادات التي تعرضت لها بسبب ظهُورها الأخير، معتبرة أنها شعرت أن اختيارها للفستان الأزرق يشبه مظهر الأميرات.

على صعيد متصل، سبق أن نشرت ماريتا الحلاني صورًا جمعتها الفنانة إسماعيل، عبر صفحتها الشخصية على إنستجرام، وأرفقتها بتعليق كتب “بترا وفراس من مشاهد تصوير المسلسل الدموي”.

الجدير بالذكر أن مسلسل “نظيف” من تأليف جاد الخوري وإخراج إيلي الرموز وإنتاج جولدن فِيْلمز وبطولة ماريتا الحلاني وإسماعيل تامر وتاتيانا مرحب وجوي سلامي وممثلين آخرين.