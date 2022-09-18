ماريتا الحلاني تكشف حَقيْقَة منعها من دخول مصر.. ومفاجأة من العيار الثقيل

انتشرت شائعات عَنّْ منع الفنانة اللبنانية الشابة ماريتا الحلاني، من دخول الأراضي المصرية، بعد أن تصدر اسمها مواقع التواصل الاجتماعي بعد اتهامات لها بإهانة الشعب المصري، وهُو ما نفته الحلاني بشدة.

حَقيْقَة منعه من دخول مصر

وأوضحت ماريتا، ابنة الفنان عاصي الحلاني، أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول منعه من دخول مصر لا أساس له، قائلة فِيْ تصريحات بثها البرنامج العربي ET “فوجئت بالشائعات التي تفِيْد بأنني منعت من دخول مصر. أنا من دخول مصر، وهذا الكلام غير واقعي ولا مشكلة لدي “. فِيْ الشائعات. يقول الناس ما يريدون، لكنه يحتوي على كلمات مؤذية ولا أعرف الغرض منها “.

اغاني باللهجة المصرية

وأشار إلَّى أنه يحب الشعب المصري، كَمْا أنه يستعد لإطلاق أغاني باللهجة المصرية التي وصفها بـ “المفسدة”، قائلاً قالوا كلمات بلغتي، قالوا، واحترمها الشعب المصري وذهب. إلَّى مصر، وجاءت الفترة المقبلة للعديد من الأغاني، من بينها أغاني باللهجة المصرية واللبنانية “.

بطلة مسلسل “نزيف”

وأضافت ماريتا أنها تستعد لمفاجآت عالية الجودة وأعمال جديدة من بطولتها قائلة “لدي فِيْ مخزني الفني العديد من الأعمال والاستعدادات، وعلى رأسها أغنية باللهجة اللبنانية، وبعدها ستعرض الأغنية المصرية، بينما على مستوى التمثيل، انتهِيْت من تصوير مسلسل جديد من دوري الرائد بعَنّْوان (Bleeding) ينتمي إلَّى المسلسل المكون من 30 حلقة.

وعبرت الفنانة عَنّْ سعادتها بتجربتها التمثيلية الثالثة مع الممثل إسماعيل تمر وممثلين لبنانيين وسوريين آخرين.

ماريتا الحلاني فِيْ تجربة جديدة

وأشارت الفنانة اللبنانية، خلال مقابلة مع موقع “العرب اليوم”، إلَّى أن الدور الذي لعبه فِيْ فِيْلم “نزيف” تجربة جديدة، حيث سيظهر على صورة الممثلة والفنانة. ستؤدي أغنيتها التي تم إصدارها مؤخرًا “أنا فتاة”.

وكشف عَنّْ وجود العديد من مشاهد العَنّْف التي ستترك أثراً كبيراً على قلوب المشاهدين، وعلق قائلاً “لم أخبر عائلتي بالألم الذي أشعر به فِيْ هذه الوظيفة، لكنني سأترك ذلك كَمْفاجأة. اكتشاف من خلال مراقبة أحداث المسرحية “.

ماريتا الحلاني والزواج

وردت الحلاني على الشائعات المتكررة حول زواجها، مشيرة إلَّى أنها لم تتزوج بعد، لكنها تزوجت كثيرًا فِيْ المسلسلات والأعمال الفنية، وهذا فِيْ رأيها يكفِيْ.

فِيْ وقت سابق، أشارت إلَّى أنه ليس لديها وقت للعلاقات الرومانسية لأنها تتجنب الانخراط الآن لتجنب الانحرافات والتركيز على مهنتها المستقبلية وأعمالها الفنية.