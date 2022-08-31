ماريجا الأفضل فِيْ مباراة الهلال والفِيْحاء.. و”مواجهة قادمة مرعبة”

فاز النجم المالي موسى ماريجا مهاجم فريق الهلال لكرة القدم الأول لنادي الهلال بجائزة أفضل لاعب ضد الفِيْحاء.

كسر الهلال، مساء الأربعاء، لعَنّْة الفِيْحاء التي استمرت 3 مباريات متتالية، بفوزه عليه (2-0) فِيْ اليوم الثاني من دوري روشان السعودي 2022-2023.

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وبهذه النتيجة تصدّر الزعيم الهلالي مؤقتا ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط.

توجت ماريجا بجائزة أحسن لاعب أمام الفِيْحاء، بعد أن أحرز الهلال الهدف الأول للهلال الذي جاء فِيْ الدقيقة 69 بتمريرة من الساحر سالم الدوسري.

* مباراة الهلال القادمة بعد الفوز على الفِيْحاء

وبعد الفوز على الفِيْحاء يتوقع الهلال مباراة قوية الأحد المقبل الموافق 4 سبتمبر 2022 أمام الفتح.

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وتقام المباراة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، الساعة 635 صباحا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة روشان للدوري السعودي.

الجدير بالذكر أن الفاتح استعد للهلال باكتساح الفريق الكروي الأول لنادي الباطن، بخمس نقاط نظيفة، فِيْ الجولة الثانية من الدوري.