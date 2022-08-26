ماريجا.. بين إغراءات أوروبا ومحاولات “تحصين” من الهلال

يواصل المالي موسى ماريجا مهاجم الهلال أن يكون موضع اهتمام ومتابعة من قبل عدة أندية أوروبية، الأمر الذي يفتح الباب أمام رحيل اللاعب بين عشية وضحاها، خاصة وأن المهاجم الاقتصادي لا يهتم بمغادرة قلعة المتصدر إذا ما رحل. يتفق مع ناد يمكنه دفع راتبه السنوي مع الهلال والبالغ 6 ملايين يورو.

من ناحية أخرى، يريد الهلال الاستيلاء على النسر المالي ماريغا والاحتفاظ به لأنه من أهم العَنّْاصر فِيْ كتيبة المدرب الأرجنتيني رامون دياز، مدرب القائد، ويحتاج الفريق إليه للحفاظ على محترف سعودي. لقب الدوري واستعادة لقب دوري أبطال آسيا.

أبدى أكثر من نادٍ أوروبي رغبته فِيْ ضم موسى ماريجا، ومن بينهم فنربخشة التركي، حيث أكدت صحيفة “الصباح” التركية أن فنربخشة يتطلع للتعاقد مع مهاجم جديد، بعد أن أنهى عدة عقود خلال الصيف الحالي. فترة التحويل.

وأضافت الصحيفة أن فنربخشة وضع الأوروغوياني ماكسي غوميز، والمهاجم الإسباني فالنسيا، والنرويجي ألكسندر سورولوت، المهاجم الألماني لايبزيغ، كخيار ثان للانضمام إلَّى أحدهم، لكن المفاوضات معهم باءت بالفشل، لذا فإن النادي التركي لم يعجب النادي. فكرت الإدارة فِيْ مالي، موسى ماريغا، كخيار ثالث، لكن عقد اللاعب ينتهِيْ فِيْ صيف 2024 مع الهلال.

وأشارت صحيفة “فاناتيك” التركية إلَّى أن المدرب البرتغالي خورخي خيسوس سأل ماريجا عَنّْ اسمه لأنه يعرفه جيداً منذ أن كان لاعباً فِيْ بورتو.

كَمْا تلقت ماريجا عروضا من أندية أخرى أبرزها الدوري الإنجليزي، أبرزها وست هام وكريستال بالاس.

يحاول الهلال الحفاظ على لاعبه المالي البالغ من العمر 21 عامًا وإغلاق ملف العروض الأجنبية بإطلاق النسخة الجديدة من دوري المحترفِيْن السعودي.