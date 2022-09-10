“ماريجا هِيْاكل شيكابالا”.. مرتضى منصور يتحدث عَنّْ قوة نجوم الهلال

علق المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على خسارة فريقه أمام نادي الهلال، فِيْ مباراة الفريقين أمس الجمعة، فِيْ كأس السوبر لوسيل.

وفاز الهلال على الزمالك (4-1) بركلات الترجيح، بعد أن انتهت المباراة بالتعادل 1-1 فِيْ كأس السوبر لوسيل.

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نظمت هِيْئة التراث والمشاريع القطرية، مباراة كأس السوبر لوسيل بين الهلال بطل الدوري السعودي للمحترفِيْن، والزمالك بطل الدوري المصري الممتاز، وذلك فِيْ افتتاح استاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة التي ستستضيف. نهائي المونديال “قطر 2022”.

تعليق صادم من مرتضى منصور

وأكد مرتضى منصور فِيْ تصريحات نقلتها قناة نادي الزمالك أنه يخشى على لاعبيه من نجوم الهلال الأجانب، خاصة الدولي المالي موسى ماريغا، مازحا “كنت أخشى أن يأكل موسى ماريجا شيكابالا، وكانت رقبته هِيْ … جسد الامام عاشور “.

الاطار، البطولة، البطولة، خلف الزمالك الذي حصل لاعبوه راحة خلال الأيام الماضية بعد انتهاء فِيْ مصر.

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