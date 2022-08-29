ماريجا يهزم نجم النصر.. ويتوج بـ”أفضل هدف فِيْ الدوري السعودي”

فاز النجم المالي موسى ماريجا، مهاجم فريق الهلال الأول لنادي الهلال، بجائزة أفضل هدف فِيْ الجولة الأولى من دوري “روشان” السعودي مساء الاثنين.

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فشل فريق الهلال الكروي الأول فِيْ تسجيل لاعبين جدد صيف 2022، فِيْ سياق القرارات الصادرة عَنّْ غرفة تسوية المنازعات فِيْ أزمة النجم محمد كنو، لكن ذلك لم يمنع فوز الأرجنتيني. كتيبة المدرب رامون دياز فِيْ أولى مباريات الدوري السعودي “روشن” باسم الخليج (2-0).

مارجا يتفوق على نجم النصر … ويتوج بـ “أفضل هدف فِيْ الدوري السعودي”

وأعلن الحساب الرسمي لدوري “روشن” السعودي، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فوز المهاجم المالي موسى ماريغا بجائزة أفضل هدف فِيْ الجولة الأولى.

وتغلبت ماريجا على عبد الفتاح آدم المعار من النصر الأبها وليوناردو توامبا نجم التعاون.

سجل موسى ماريجا هدفا فِيْ فوز الهلال على الخليج (2-0)، وسجل عبد الفتاح آدم هدفا فِيْ فوز أبها على الرائد (2-1)، وهُو ما فعله توامبا عَنّْدما قاد التعاون إلَّى التفوق على الفاتح. . ، بهدفِيْن لم يتم الرد عليهما. .