مازن معضم يعايد زوجته بصورة مافِيْ كلام بيوفِيْكي تعبك وإخلاصك

احتفل الفنان اللبناني مازن معظم بعيد ميلاد زوجته الفنانة رانيا البابا، بعبارات مليئة بالحب، مؤكدا أنه لا توجد كلمات تعبر عَنّْ حبه لها، نظرا لجمالها الداخلي والخارجي، متمنيا لها دوام. السعادة.

مازن معظم يحتفل بعيد ميلاد زوجته

ونشر معضم، عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”، صورة رومانسية له ولزوجته، ظهرت فِيْها وهِيْ تتكئ عليه وتعانقه بالحب، ورفقته بتعليق عبر فِيْه عَنّْ حبه العميق لها. يقول “لا كلام لبيوفِيْكي عَنّْ تعبك وصدقك وحبك الكبير لبيتك وعائلتك. إلهامك ومعدتك، جمالك الداخلي والخارجي، بحبك”.

وحظي بأكبر التهاني من زملائه الفنانين بمناسبة عيد ميلاد زوجته التي تمنت أن يحفظ الله أسرتها الجميلة ومنهم الفنانة جوي خوري وحبيب العطار اللذان علقا “حفظكَمْ الله”. وتجعلك سعيدا “.

كَمْا تدفقت تعليقات المتابعين، متمنياً لزوجته رانيا عمراً مديداً مليئاً بالخير والسعادة، مع تعليق أحدهم “عام جديد سعيد، بارك الله فِيْ بعضنا بعضاً”.

وأبدى آخرون إعجابهم بهذا الثنائي، بسبب “الكيمياء” الواضحة التي توحدهم، وعلق أحدهم “إنهما معًا، بالطبع الحب والانسجام”.

مازن معضم وابنته ميرفا

يشارك الفنان مازن دائمًا صور عائلته وأولاده، حيث يتمتع بعلاقة وثيقة معهم، رغم غيابه لفترات طويلة عَنّْ التصوير مع كل وظيفة جديدة.

ومؤخرا، شاركت الفنانة مقطع فِيْديو ظهر فِيْه بشكل عفوي وممتع مع ابنته ميرفا، وهُو يؤدي إحدى تحديات “تيك توك”، وعلق “أغنيتي الجديدة”.

زواج مازن معدم

تزوج الفنان مازن معضم من الفنانة رانيا البابا عام 2008، وأنجب منها 4 أولاد “منير، ميرفا، نازك وخليل”.

لا يحب المعظم الحديث كثيرًا عَنّْ حياته الشخصية أو مناقشتها، لكنه يشير دائمًا إلَّى أن عائلته “رقم واحد”.

ووصف معضم، خلال ظهُور إعلامي سابق، علاقته بزوجته بأنها “قوية جدًا” بالإضافة إلَّى كونها داعمة لها وعملها ومستعد لدعمها، لكن رأيه فِيْ موهبتها أنه أفضل فِيْ التقليد.

وأكد الفنان اللبناني أنه لا يريد أن يدخل أبناؤه مجال التمثيل، بسبب تدني الربحية الاقتصادية.

على الصعيد الفني، كان آخر عمل لمازن معدم هُو مسلسل “الزوجة الأولى” من تأليف لبنى مرواني، وإخراج طوني عاد، ودارت أحداثه فِيْ إطار درامي، حيث كانت حياة “د. ريما تنقلب الأسرة رأساً على عقب بعد علمها بخيانة زوجها “أكرم”. مع كارين، تتصاعد الأحداث بمرور الوقت.

فِيْ حديث سابق لـ “العرب اليوم”، أشار مازن معظم إلَّى معاملته مع المنتج مروان حداد، مشيرًا إلَّى أنه حصل على أجر مقابل الدور الذي لعبه فِيْ مسلسل “الزوجة الأولى”، وهُو المبلغ الأعلى منذ بداية مسلسل “الزوجة الأولى”. تعاملاتهم.

وعلق على ذلك بقوله “مروان حداد أعطاني نقوداً قبل أن أبدأ فِيْ تصوير محل لأنني كنت بحاجة لشراء سيارة”.