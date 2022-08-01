ماسة تنبكجي أول فارسة سورية تنافس فِيْ بطولة العالم للقدرة والتحمل

استطاعت الفارس السوري ماسة عدنان الطبكي، ابنة مصممة الأزياء السورية منال عجاج، التأهل لبطولة العالم للقدرة (الخيول الصغيرة) التي ستقام فِيْ إسبانيا خلال الفترة المقبلة.

وستصبح ماسة أول فارسة سورية تمثل بلادها فِيْ هذه المسابقة التي ستنطلق فِيْ 27 أيلول / سبتمبر المقبل، بمشاركة 40 فارسًا من الطراز العالمي.

تأهله للبطولة جاء بعد فوزه بالمركز الأول فِيْ مهرجان جوليان ذو النجمتين 120 كلم الذي أقيم فِيْ فرنسا.

وعبرت الفارس السورية عَنّْ سعادتها بهذا التأهِيْل، متمنية أن تواصل مسيرتها بنجاح بعد أن تمكنت من رفع العلم السوري فِيْ المحافل الدولية.

من جهتها أعربت والدتها مصممة الأزياء منال عجاج عَنّْ سعادتها بهذا الإنجاز، ووجهت رسالة إلَّى ابنتها قالت فِيْها “ألماسة عمري. مبروك. بعد الإرهاق والجهد والضربات والخطأ”. المزالق، استطاع الأولاد، بدون دعم رسمي، الوصول إلَّى فرنسا والفوز بجدارة والتأهل لبطولة العالم “. وذلك سيرفع العلم السوري فِيْ المحافل الدولية “.

وأضاف عجاج “فخورون بنجاحكَمْ، فخورون بإصراركَمْ وشجاعتكَمْ. مبروك روح قلبي. كل الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على دعمهم وضبط النفس. إن السوريين أينما ذهبنا نفخر بهم”.

تلقى مصمم الأزياء والفارس الشاب تهنئة وبركات من الجمهُور الحاضر، أملاً فِيْ تحقيق إنجاز جديد خلال مشاركتهما فِيْ المسابقة الدولية، للفوز بإحدى الجوائز التي تقدمها البطولة، مشيرين إلَّى أنهما يمكنهما الوصول إلَّى مرتبة الشرف. لها. وكل السوريين الذين سيدعمونها ويشجعونها فِيْ البطولة.

ماسا طنبكجي، مقيم بدولة الإمارات العربية المتحدة، من الأسماء اللامعة فِيْ مجال سباقات التحمل فِيْ الإمارات، حيث حقق المركز الأول، بالإضافة إلَّى مشاركته فِيْ أهم سباقات الخيول فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة. البحرين، ومن خلال حصوله على مراكز متقدمة فِيْ سباقات التحمل، تمكن من رفع علم رياضة التحمل السورية فِيْ السباقات الدولية الكبرى.