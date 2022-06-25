ماسكات طبيعية للتفتيح ونضارة البشرة من أول مرة استعمال مضمونة

ترغب الكثير من النساء والفتيات فِيْ الحصول على بشرة بيضاء وجميلة بدون بقع سوداء داكنة، ويبحثن عن وصفات طبيعية تساعدهن على توحيد لون بشرتهن وتحقيق بشرة صافِيْة دون أي مشكلة، فهناك العديد من الكريمات المعاد دمجها فِيْ السوق، لكنها تحتوي على مواد كيميائية ضارة عند استخدامها. فِيْما يلي وصفات طبيعية لعلاج سواد البشرة وتبييضها بأسرع وقت ممكن وذلك من خلال الفقرات التالية

قناع الكركَمْ وزيت الزيتون لتبييض سريع للبشرة

يجلب الكركَمْ النضارة والنقاء للبشرة بالإضافة إلى كونه عاملًا مضادًا للبكتيريا والفطريات، وذلك بفضل وجود فِيْتامين E الذي يساعد على ترطيب خلايا الجلد وتنشيطها.

المكونات

ملعقة كركَمْ

ملعقة كبيرة من دقيق الحمص

ملعقة زيت زيتون

كيف تستعد

ضع كل المكونات معًا للحصول على قوام ناعم. ضعي المكونات على البشرة لمدة ربع ساعة على الأقل. ثم نقوم بغسل الوجه جيداً بالماء وستلاحظين الفرق عن المرة الأولى التي تستخدمين فِيْها الوجه يمكنك استخدام هذا القناع مرتين فِيْ الأسبوع للحصول على نتيجة فعالة.

قناع الزبادي أو الزبادي لتفتيح البشرة

يعمل الزبادي على تفتيح لون البشرة والندوب بينما يساعد على تقشيرها وترطيبها، ويحتوي الزبادي على حمض اللاكتيك، وهُو مقشر طبيعي للجلد يزيد من الاحتفاظ بالرطوبة ويزيل خلايا الجلد الميتة، مما يجعل البشرة أكثر نعومة ومشرقة وشابة ومنتعشة وناعمة.

المكونات

نصف كوب زبادي

ملعقة نشا

1 ملعقة صغيرة ماء ورد

كيف تستعد

تخلط مكونات الزبادي النشوي جيداً مع ماء الورد. أولاً نقوم بغسل الجلد ثم نضع هذا القناع على البشرة لمدة ربع ساعة. اغسل بشرتك بالماء الفاتر ويمكنك استخدام هذا القناع مرتين إلى ثلاث مرات فِيْ الأسبوع.

قناع الخميرة بالزبادي لتبييض الوجه.

للخميرة فوائد عديدة لتبييض البشرة، وإزالة الخلايا الميتة، والعمل على إزالة التجاعيد والبقع الداكنة، وبما أن بشرة المرأة حيوية للغاية، فهِيْ بحاجة إلى العناية بها بانتظام، وسنشرح لك كيفِيْة استخدام المزيج. . الخميرة والزبادي لتبييض بشرتك

المكونات

ملعقتان كبيرتان من الخميرة

1 ملعقة كبيرة زبادي

كيف تستعد

امزج المكونات حتى تحصل على قوام ناعم ودسم. ضعي هذا الخليط على البشرة لمدة ربع ساعة حتى يجف تمامًا. اغسل الجلد بالماء الفاتر كرري هذه الوصفة مرتين على الأقل فِيْ الأسبوع للحصول على نتائج فعالة.

قناع القهُوة بالحَلْيب المجفف

المكونات

ملعقة من القهُوة

ملعقتان كبيرتان من الحَلْيب البودرة

ملعقتان كبيرتان من الزبادي

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد

كيف تستعد

امزج المكونات حتى تحصل على تناسق سلس.

ضعي هذه المكونات على الجلد حتى يجف تمامًا.

اغسل الجلد جيداً بالماء الفاتر

يمكنك تكرار هذا القناع مرة واحدة فِيْ الأسبوع.

من بين فوائد الكركَمْ للبشرة ما يلي

1- يعالج حب الشباب

نظرًا لخصائصه المضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تعالج الالتهابات، فإن الكركَمْ يساعد فِيْ تقليل حب الشباب وأشكال أخرى من الآفات الجلدية.

2- يحارب الكركَمْ الشيخوخة والتجاعيد.

يساعد الكركَمْ فِيْ علاج تجاعيد الوجه والندبات ويحمي البشرة من الجذور الحرة التي تسرع الشيخوخة المبكرة.

3- يرطب الكركَمْ البشرة ويرطبها

لاحتوائه على فِيْتامين E الذي يساعد على ترطيب البشرة وتنشيط خلاياها، يجلب الكركَمْ نضارة ونقاء للبشرة ويعمل كعامل مضاد للبكتيريا.

الزبادي والنشا فِيْ قناع العسل

ضعي ملعقة كبيرة من الزبادي، وملعقة صغيرة من العسل الطبيعي، وملعقة صغيرة من النشا، ورشة قرفة وكَمْية صغيرة من الخميرة فِيْ وعاء نظيف. لعمل معجون قابل للطي، اخلطي المكونات جيدًا وضعي المعجون على وجهك لمدة نصف ساعة، ثم اشطفِيْه بالماء الدافئ.

تساعد هذه الوصفة على تغذية وترطيب وتفتيح البشرة.