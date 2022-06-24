ماسكات لتفتيح البشرة من اسمرار الشمس

في هذا المقال يقدم لكم موقع اقرأ سيدتي مجموعة من افضل الماسكات لتفتيح البشرة من الشمس، قناع لعلاج حروق الشمس وتبييض الوجه المثبت، كريم لعلاج سواد الوجه من الشمس وطريقة لتفتيح البشرة وحمايتها من أشعة الشمس فالكثير من النساء في الصيف يبحثن عن ماسك لتفتيح البشرة تتعرض البشرة للشمس من المرة الأولى، والآن لا تحتاجين إلى أي منتجات كيميائية ضارة. كريمات لتفتيح بشرتك، هناك العديد من الوصفات الطبيعية لتبييض الوجه من حروق الشمس، لذلك لا داعي لإنفاق المزيد من الأموال على المنتجات الكيماوية … تابعونا لمعرفة المزيد عن الموضوع.

أقنعة لتفتيح البشرة من أشعة الشمس

يعد الجلوس في الشمس للاستمتاع بالشاطئ أو المسبح من أكثر الأشياء التي نحبها في الصيف. لكن بالرغم من أن أشعة الشمس مفيدة جدًا للجسم والبشرة ونحصل منها على فيتامين د، إلا أن التعرض المتكرر لها، خاصة في الأوقات الخاطئة، يمكن أن يؤدي إلى تغيرات في لون البشرة وظهور الحبوب والبقع البنية. حتى هنا أقنعة لتفتيح البشرة من أشعة الشمس.

أقنعة لتفتيح البشرة من أشعة الشمس

عصير الليمون وماسك العسل الأبيض لعمل ماسك مفتح من الشمس، خذي ملعقة من عصير الليمون وملعقة أخرى من العسل الأبيض، اخلطي كل شيء جيدًا وضعيه على البشرة وجميع المناطق.لمستها الشمس لمدة 5 دقائق. يعمل العسل على إزالة خلايا الجلد الميتة وجميع الشوائب والحصول على بشرة مشرقة.

ماسك الزبادي والبرتقال يعتبر الزبادي رائعًا لهذا الغرض، وستجدين العديد من منتجات التبييض والكريمات التي تحتوي على الزبادي كمكون أساسي لتفتيح البشرة، كما أنه يساعد على ترطيب البشرة والتخلص من الشحوب والبقع البنية. يحتوي قشر البرتقال على فيتامين سي الذي يغذي البشرة ويعمل على تفتيحها. ستحتاجين إلى قشر برتقال وملعقة من الزبادي وتجفيف قشر البرتقال في الشمس ليوم كامل وفي اليوم التالي ابشري قشر البرتقال حتى يصبح مثل البودرة ثم اخلطيها مع الزبادي وضعيها على وجهك. وجه لمدة 20 دقيقة. ملحوظة يمكنك دهن هذا الماسك 3 مرات اسبوعيا وهو مناسب لجميع انواع البشرة.

تبييض وجه حروق الشمس بالصبار يعمل جل الصبار على تخليص البشرة من البقع السوداء وخاصة اسمرار الجلد بسبب الشمس، وبالتالي فهو يعتبر من أفضل ماسكات الوجه التي يكثر استخدامها لتفتيح البشرة المصابة بحروق الشمس. . لعمل هذا القناع، ضعي جل الصبار على الجلد لمدة 30 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر، ويجب تكرار هذه الطريقة كل يوم لمدة أسبوع للحصول على أفضل النتائج.

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قناع للوجه أثبت فعاليته في علاج حروق الشمس والتبييض

تبحث النساء عن قناع لعلاج حروق الشمس عند تعرض الجلد لحروق مؤلمة يمكن أن تؤدي إلى التهاب الجلد المصحوب باحمرار وألم شديد أحيانًا لا يطاق. لذا يا عزيزي سوف نقدم لك قناعًا فعالاً للغاية ثبت أنه يعالج حروق الشمس ويخفف آلامها، بالإضافة إلى قدرته الفائقة على تبييض البشرة بشكل رائع.

قناع للوجه أثبت فعاليته في علاج حروق الشمس والتبييض

قناع العسل والخيار الخيار من الخضار التي لها علاقة وثيقة بالجلد وتعمل على تهدئة وترطيب الوجه، ويعمل العسل على علاج البقع الداكنة وحروق الشمس التي تصيب الجلد بفضل القناع التالي المكونات ثلاثة شرائح خيار متوسط ​​الحجم شرائح رفيعة. ملعقتان من العسل.

قناع الزبادي والكركم لعلاج حروق الشمس لتبييض بشرتك والتخلص من حروق الشمس، الأمر بسيط، ضعي الزبادي والقليل من الكركم في وعاء، ثم اخلطي كل شيء جيدًا للحصول على عجينة متماسكة. قبل 20 دقيقة من الاستحمام، ضعي المعجون على الوجه واليدين وجميع المناطق المتضررة من التسمير، ثم استحم وستلاحظ الفرق.

قناع الطماطم للتخلص من حروق الشمس فقط قطعي الطماطم إلى نصفين وافركيها جيدًا على الجلد، فهي تساعد كثيرًا على التخلص من البشرة الداكنة بعد حروق الشمس.

مرهم شمسي

تعرض البشرة للشمس لفترات طويلة وخاصة في فصل الصيف يعرض البشرة للعديد من المشاكل التي تظهر عليها مثل سواد الجلد بشكل كبير وظهور لونه الغامق مما يجعلك ترغب في علاج الكثير من الجلد. البشرة من الشمس بعد الصيف وظهرت في الأسواق بعض الكريمات التي تستخدم لحل هذه المشكلة ولكن أفضل حل للتخلص من هذا السمرة هو أحد الأساليب والأقنعة الآمنة والطبيعية التي تعمل على علاج البشرة التي بها سمرة. الصيف.

مرهم شمسي

كريم Tritospot لتغميق البشرة

يتم استخدامه لعلاج وازالة اسمرار الجلد الناجم عن بعض الامراض الجلدية.

يستخدم في علاج سواد البشرة الناجم عن التعرض للشمس.

يستخدم في علاج اسمرار الجلد الناتج عن البثور.

كما أن لها كفاءة عالية في القضاء على آثارها.

يستخدم في علاج اسمرار الجلد والكلف الناتج عن الحمل.

يتم استخدامه لتفتيح منطقة الكوع والركبة واليد والإبط.

يستخدم لتفتيح المناطق الحساسة ولكن يجب استشارة الطبيب أولاً واتباع تعليماته.

كيفية استخدام كريم Tritospot لعلاج سواد البشرة

يتم غسل وتجفيف المنطقة المراد تفتيحها جيدًا.

يتم ترسيب كمية من الكريم على المنطقة المراد تفتيحها فقط.

ثم قم بتدليك الكريم برفق للتأكد من امتصاص الجلد له.

يجب الحرص على غسل يديك جيداً بعد وضع الكريم وعدم لمس مناطق أخرى وخاصة العينين.

في حالة استخدام الكريم على الوجه أو منطقة حساسة، يجب ألا تتجاوز المدة خمس دقائق.

في حالة استخدامه على منطقة الكوع والركبة يجب ألا تتجاوز المدة نصف ساعة.

تختلف مدة استخدام الكريم من 15 يومًا إلى ثلاثة أشهر، وليس أكثر، حتى لا تعاني من آثار جانبية.

طريقة لتفتيح البشرة وحمايتها من أشعة الشمس

تفتيح البشرة بعد التعرض لأشعة الشمس، من خلال استخدام الوصفات الطبيعية المكونة من المواد المذكورة أعلاه مثل الزبادي وعصير الليمون وغيرها.

طريقة لتفتيح البشرة وحمايتها من أشعة الشمس