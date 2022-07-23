ماسكات من خيرات الطبيعة لبشرة ناعمة وجميلة وأصغر عشر سنوات

أقنعة طبيعية للبشرة.تقلق المرأة طوال الوقت على جمالها وبشرتها، فالجلد هُو دليل جمال المرأة والعناية بنفسها، لذلك يتم بذل الكثير من الجهد للعناية بها والعناية بها لوجود العديد من العوامل التي تؤثر على البشرة. وطبيعته، لذلك نجد أن معظم النساء يتجهن إلى استخدام وصفات البشرة الطبيعية التي تغذي البشرة وتحفز إنتاج الكولاجين ويتم تحفِيْز الدورة الدموية باستمرار حتى يظل الجلد ناعمًا ونقيًا وحيويًا كَمْا كان.

أقنعة طبيعية بمكونات منزلية الصنع

هناك الكثير من الوصفات التي لا توصف للعناية بالبشرة، وكلها مخصصة للحصول على فائدة معينة أو حَلْ مشكلة أخرى، سواء كانت تنقية البشرة، أو التخلص من البثور والرؤوس السوداء، أو إخفاء علامات الشيخوخة، أو تقليل إنتاج الدهُون الزائدة، حسب للمشكلة التي نريد حَلْها نختار الوصفة المناسبة لحَلْها من الوصفات التالية

قناع تبييض البشرة

للبشرة الفاتحة بدون تصبغ أو آثار لأشعة الشمس، استخدم هذه الوصفة. حيث نقوم بخلط ملعقة كبيرة من بودرة الأطفال مع ملعقتين من الحناء البيضاء ونفس الحجم من ماء الورد حتى يصبح قوام المكونات كريمي. بعد غسل الجلد وتجفِيْفه، ينتشر القناع بالكامل بحيث يتم تغطية الجلد جيدًا. عندما يجف على الوجه، اشطفِيْه جيداً بالماء.

قناع مقشر للوجه

نستخدم القهُوة والعسل اللذان يمدنا البشرة بالعديد من العناصر الطبيعية للحفاظ على البشرة وتقشيرها لتنعيم البشرة. حيث نقوم بخلط كَمْية من القهُوة ضعف كَمْية السكر ونضعها على الوجه لتدليكها وفركها برفق حتى نتخلص من الجلد الميت. بعد ربع ساعة اغسلي وجهك جيداً.

قناع إزالة حب الشباب