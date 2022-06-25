ماسك التفتيح الفوري لتبييض البشرة 10درجات غني بالكولاجين يقضي على التجاعيد والتصبغات من أول استخدام

يتعرض الجلد للتسمير نتيجة التعرض للشمس لفترات طويلة واستخدام منتجات العناية بالبشرة التي تحتوي على مواد قوية تسبب الالتهاب ثم سواد الجلد. يمكن أن يكون خطيرًا ويسبب بقعًا بيضاء على الجلد على المدى الطويل. الجري، لذلك تفضل النساء استخدام ماسكات تبييض البشرة الطبيعية فِيْ المنزل بسهُولة، وخلال هذه المقالة سوف نشرح أفضل ماسك طبيعي لتبييض البشرة على الفور.

طريقة تحضير دقيق الأرز السحري وقناع الصبار لتبييض البشرة

يعتبر دقيق الأرز من أفضل المكونات التي يمكن استخدامها على البشرة لاحتوائه على فِيْتامينات متعددة منها فِيْتامينات B و A التي تعمل على تقليل التصبغ والبقع الداكنة على البشرة واستعادة إشراقها وتفتيحها. انتعاش، وافتح الجلد أكثر من درجتين، والصبار يساعد على ترطيب البشرة بعمق، وشد الجلد، ويتم تحضير هذا القناع على النحو التالي –

نستخدم ملعقة كبيرة من دقيق الأرز ونضع فِيْه ملعقة كبيرة من النشاء.

أضيفِيْ ملعقتين كبيرتين من جل الصبار الطبيعي وحركي كل منهما.

نوزع الماسك على الجلد بعد غسله بالماء الدافئ لتنقية المسام، ونتركه يعمل لمدة ربع ساعة.

نغسل القناع من الجلد ثم نستخدم ماء الورد على البشرة حتى تغلق المسام مرة أخرى.

قناع سحري لصفار بيض الخيار الكوري لتبييض البشرة

يعد قناع صفار البيض من أفضل الأقنعة التي تساعد على إزالة سمرة البشرة على الفور، ويفِيْض البشرة، ويقلل التجاعيد بشكل كبير، ويرطب البشرة بعمق، ويستخدم على النحو التالي

ضعي صفار بيضة مع ربع كوب من ماء الخيار المصفى جيدًا.

أضيفِيْ ملعقتين كبيرتين من النشا وملعقة كبيرة من مسحوق الترمس وقلبي القناع جيدًا حتى تمتزج المواد.

ضعي القناع على الجلد وضعيه فِيْ كيس بلاستيكي نظيف واتركيه لمدة ربع ساعة.

نقوم بفرك القناع ثم نقوم بغسل البشرة من الخليط وبعدها يتم ترطيبها وباستخدام الماسك يوميا تصبح البشرة ناعمة وصافِيْة بدون تجاعيد أو عيوب.

الخلطة السحرية لإزالة التجاعيد والعيوب

يمكنك تفتيح وتبييض بشرتك بسرعة باستخدام بعض الخلطات الفعالة مثل خليط النشا والقرنفل. ضعي ملعقتين كبيرتين من النشا مع ملعقة قرنفل مع ملعقة كبيرة من الزبادي مع ملعقتين من العسل مع ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون. ثم ضعي المزيج على بشرتك لدقائق مع الفرك المستمر، بشرتك بيضاء، من أول استخدام يزيل البقع الداكنة والتجاعيد إلى الأبد، وهناك خليط آخر يمكن أن يفتيح البشرة ويزيل التجاعيد باستخدام ملعقة كبيرة من الليمون مع قشدة. ملعقة كبيرة من النشا مع ملعقة زيت زيتون مع خليط المكونات معًا يتم الحصول على خليط متجانس ثم يوضع الخليط على الجلد ويترك لمدة ربع ساعة ثم يغسل الجلد ويتحول لون بشرته إلى اللون الأبيض. بداية الاستخدام