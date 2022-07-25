ماسك الخميرة للوجه بوصفات لتفتيح وتسمين الوجه

إليك كيفِيْة التحضير قناع الخميرة للوجه لتفتيحه والقضاء على التجاعيد، بمكونات مناسبة لجميع أنواع البشرة، نقدم لك أيضًا وصفة خميرة بالحَلْقة التي تستخدم لملء الوجه، حيث تتكيف مع طبيعة البشرة الحساسة، بحيث لا تسببها. الجلد. يعالج تهِيْج الجلد الذي يمكن أن ينتج عن التعرض لأشعة الشمس، ونقدم لك كل هذه الفوائد فِيْ وصفات مختلفة باستخدام خميرة للوجه.

قناع الخميرة للوجه

لتفتيح الوجه، يتم استخدام خليط الخميرة مع النشا، والذي يتكون من ملعقة كبيرة من الاثنين، وبعد خلط هذه المكونات الجافة، يضاف الماء الدافئ تدريجياً لتحضير قناع الخميرة للوجه، والذي يتميز بقدرته الفعالة على تفتيح الوجه. الوجه والرقبة ويمكن أيضا أن يوضع على اليدين، ويترك لمدة نصف ساعة ثم يغسل بالماء.

وصفة الخميرة لازالة التجاعيد.

تتكون الوصفة من الخميرة كَمْكون أساسي بالإضافة إلى مكونين إضافِيْين يعملان على شد الوجه، والقضاء على التجاعيد شيئًا فشيئًا، من خلال الاستمرار فِيْ تطبيق الوصفة على الوجه، نضع فقط كَمْية من الخميرة ومضاعفة كَمْية العسل وماء الورد، يقلب ويوزع على الوجه والرقبة، ثم يترك لمدة ساعة كاملة، ثم يفرك القناع برفق على الوجه والرقبة، ويغسل بالماء.

وصفة الخميرة لتقشير البشرة.

فِيْ هذه الوصفة نستخدم فقط الكَمْية المناسبة من الخميرة، مثل ملعقة صغيرة، ويمكنك أولاً تفتيتها بالشوكة ووضعها مع ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان، واستخدام المزيج بالطريقة المعروفة عن طريق الفرك حتى يتم فركها برفق للحصول على بضع ثوان، ثم تغسل بالماء بعد ربع ساعة.

تسمين الوجه بالخميرة

لا تقتصر فوائد الخميرة على الفوائد الجمالية للوجه فقط، مثل تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد، ولكنها تستخدم أيضًا للوجه النحيف لتعمل على ملئه، خاصة إذا تم استخدامه مع أحد أفضل المكونات الطبيعية. لتعبئة الوجه وهِيْ عبارة عن حَلْبة، وتشمل الوصفة ملعقة كبيرة من كليهما، مع مراعاة أن هذه الوصفة تستخدم الحَلْبة المطحونة، وبعد مزجها يضاف القليل من ماء الورد ويبقى الخليط موزعاً على الوجه. وإزالته بالماء بعد نصف ساعة.

قناع الخميرة لتبييض الوجه

يوفر تطبيق مزيج من الخميرة وجل الصبار على الجلد نسبة عالية من الترطيب وفِيْ نفس الوقت يعمل على علاج اسمرار الجلد الناتج عن التعرض لأشعة الشمس دون طبقة كافِيْة من واقي الشمس على الجلد. تحضير الوصفة يجب تحضير ملعقة صغيرة من الخميرة وجل الصبار وزيت الزيتون وإضافة القليل من ماء الورد لزيادة فوائد الوصفة، وأخذ كَمْية مناسبة من الخليط وتوزيعها بالفرشاة المخصصة للأقنعة. واغسلي وجهك بالماء بعد ربع ساعة.

قناع الخميرة لترطيب البشرة

تُضاف الخميرة إلى العسل والحَلْيب، باستخدام كَمْيات متساوية من هذه المكونات وتقليبها جيدًا، ثم يُوزَّع الخليط الناتج على الجلد، ويُترك حتى يمتص الجلد تمامًا، ثم يُغسل بالماء، وسنلاحظ ذلك. أصبح الجلد أكثر ترطيبًا ويبدو أكثر إشراقًا، ومن ثم يجب إغلاق مسام الجلد بماء الورد البارد، وبعد بضع دقائق وزعي كَمْية مناسبة من المرطب على الجلد بعد الانتهاء من الملقط.