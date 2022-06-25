ماسك كيراتين طبيعي لفرد الشعر بالنشا البيضاء نتيجته لا يصدقها أحد لجعله الشعر كخيوط الحرير

هنا عزيزي القارئ أفضل مكواة فرد للشعر بالكيراتين الطبيعي بمكونات طبيعية متوفرة فِيْ منزلك، بدلًا من استخدام الطرق التي تلحق الضرر بشعرك، ومن الطرق التي تعتمد عليها الكثير من الفتيات استخدام الشعر الحراري. مكاوي ومجففات الشعر وغيرها من الأجهزة التي تدمر بصيلات الشعر وتتسبب فِيْ جفافها. كَمْا أنها تسبب تساقطًا وتقصفًا مع الاستخدام المتكرر، لذلك سنعرض لك أفضل الطرق وأكثرها أمانًا لفرد شعرك، ويتحقق ذلك من خلال الاستخدام. من مواد طبيعية لا تضر بالشعر ومتوفرة فِيْ كل منزل.

قناع تنعيم الكيراتين الطبيعي

يمكنك استخدام الكرفس لفرد الشعر لاحتوائه على العديد من المواد والعناصر الغذائية المهمة التي تجعل الشعر أملسًا ومستقيمًا.

ولاستخدامه على شعرك، يمكنك تحضير نصف كوب من الأوراق وتقطيعها إلى قطع صغيرة، ثم وضع الأوراق فِيْ الماء وتركها لمدة تصل إلى 24 ساعة.

بعد ذلك، يمكنك ترشيح الكرفس ووضعه فِيْ زجاجة بخاخة، والآن يمكنك رشه على شعرك بالكامل، مع التأكد من فركه فِيْ فروة رأسك لمدة تصل إلى 5 دقائق على الأقل.

بعد 30 دقيقة يمكنك غسل شعرك جيداً بالماء وبعد القيام بالخطوات السابقة يجب تجفِيْف شعرك جيداً وتمشيطه وستلاحظ النتيجة ويمكنك تكرار هذه الوصفة مرتين أسبوعياً للحصول على أفضل النتائج . .

افرد الشعر بشكل طبيعي بالبيض

خذ بيضتين وأضف نصف كوب من زيت الزيتون وملعقة صغيرة من أي زيت عطري من اختيارك إليهما.

بعد ذلك يمكنك توزيع الخليط على جذور وأطراف شعرك، ثم تغطية الشعر وتركه لمدة ساعة على الأقل.

الان يمكنك غسل شعرك جيدا بالماء الدافئ مع امكانية اضافة الشامبو الطبيعي الذي تفضله ومن ثم عليك تجفِيْف شعرك وستلاحظ النتيجة يمكنك تكرار هذه الوصفة مرة اسبوعيا للحصول على افضل النتائج .

وصفة النشا لتنعيم الشعر الجاف