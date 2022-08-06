ماسك يلمح لإمكانية إتمام صفقة تويتر.. بشرط

قال الملياردير إيلون ماسك، الرئيس التنفِيْذي لشركة Tesla، إن استحواذه على Twitter الذي تبلغ قيمته 44 مليار دولار يمكن أن يمضي قدمًا.

لإتمام الصفقة، اشترط ماسك أن تفصح الشركة عَنّْ طريقة لأخذ عينة من 100 حساب وكَيْفَِيْة إثبات أنها حسابات حقيقية.

وكتب ماسك على تويتر يوم السبت “لكن إذا تبين أن إفصاحات الشركة بشأن هذه المسألة إلَّى لجنة الأوراق المالية والبورصات كاذبة فِيْ الواقع، فلا ينبغي لها ذلك”.

وردا على سؤال من أحد مستخدمي تويتر عما إذا كانت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تحقق فِيْ “مزاعم مشكوك فِيْها” للشركة، غرد ماسك، “سؤال جيد، لماذا لا يفعلون ذلك”

ورفض موقع تويتر التعليق على التغريدة، بحسب رويترز.

تويتر يرفض

يوم الخميس، رفض موقع تويتر مزاعم ماسك بأنه تعرض لخداع للتوقيع على صفقة لشراء شركة التواصل الاجتماعي، قائلاً إن هذه المزاعم “غير معقولة وغير صحيحة”.

قال ماسك إنه – الملياردير المؤسس لعدة شركات ويقدم المشورة للعديد من المصرفِيْين والمحامين فِيْ وول ستريت – خدعه تويتر لتوقيع اتفاقية اندماج بقيمة 44 مليار دولار. هذه الرواية غير قابلة للتصديق ومخالفة للحَقيْقَة. كشف صدر يوم الخميس. كَمْا تبدو”.

رفع ماسك دعوى مضادة على تويتر فِيْ 29 يوليو، مما أدى إلَّى تصعيد معركته القانونية ضد شركة التواصل الاجتماعي بسبب محاولته الانسحاب من الصفقة.

أحدث فصول المواجهة

تعليقات ماسك هِيْ أحدث فصل فِيْما يمكن أن يكون مواجهة قانونية كبرى بين أغنى شخص فِيْ العالم وعملاق وسائل التواصل الاجتماعي.

يسعى موقع Twitter ومقره سان فرانسيسكو جاهدًا لإزالة الغموض عَنّْ مصيره منذ أشهر، بينما يحاول Musk التراجع عَنّْ الصفقة بسبب ما يقول إن Twitter يحجب معلومات حول عدد الحسابات المزيفة أو المزيفة على منصته.

وافق ماسك على شراء Twitter فِيْ 25 أبريل، لكنه سعى للتراجع فِيْ 8 يوليو دون دفع رسوم فصل بقيمة مليار دولار، وألقى باللوم على Twitter فِيْ فشل الصفقة لأنه فشل فِيْ تقديم تفاصيل انتشار الحسابات المزيفة والبريد العشوائي.

ورفع موقع تويتر دعوى قضائية ضد ماسك بعد أربعة أيام، متهمًا إياه بتخريب الصفقة لأنها لم تعد تخدم مصالحه، وطالبه بإتمامها. ومن المقرر إجراء محاكَمْة فِيْ القضية فِيْ 17 أكتوبر / تشرين الأول.

حدد موقع Twitter قائمة تضم 13 شركة أمريكية للمثول أمام المحكَمْة وتقديم اعترافاتهم فِيْ قضية إلغاء Elon Musk لعملية شراء Blue Bird.

استدعى موقع تويتر سجلات المحكَمْة من مستثمري الأسْهُمْ، بما فِيْ ذلك وحدة من Brookfield Asset Management، التي سعت للحصول على معلومات حول Mark Andreessen ومجموعة من شخصيات رأس المال الاستثماري، حول تمويل Elon Musk للاستحواذ على 44. مليار دولار، تمت مقاضاته من أجل تنفِيْذها.

يريد محامو تويتر معرفة شروط هذا الاستثمار وجهُود الملياردير لزيادة المبلغ للتأكد من السبب الحقيقي وراء انسحاب ماسك من الصفقة.