ماشاريبوف”يقلل” من منتخب زميله فِيْ النصر.. وحسم مشاركته ضد الاتحاد

كشف الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف لاعب النصر، عَنّْ مَوعِد عودته للمشاركة فِيْ المباريات، بعد غيابه فِيْ الفترة الماضية بسبب الإصابة.

يعاني مشاريبوف من التهابات فِيْ العمود الفقري، لذلك يحتاج إلَّى فترة راحة وتمارين إعادة تأهِيْل للتخلص من الإصابة.

وقال نجم النصر لـ “sports.uz”، إن الإصابة التي يعاني منها صعبة، مما أبعده عَنّْ أربع مباريات فِيْ الدوري السعودي للمحترفِيْن، إضافة إلَّى غيابه عَنّْ المعسكر التدريبي لمنتخب بلاده أوزبكستان. .

وأوضح مشاريبوف أنه سيكون جاهزا للمشاركة فِيْ المباريات خلال شهر نوفمبر، على أمل التعافِيْ بشكل أسرع خلال هذه الفترة.

وأشار إلَّى مواجهة منتخب بلاده والكاميرون الودي خلال فترة التوقف الدولية الحالية، موضحًا أن المنافس ليس خطيرًا إلَّى حد كبير، خاصة أنه يلعب مع زعيمهم فنسنت أبو بكر، فِيْ صفوف النصر.

وتابع “الاستعداد النفسي مفقود فقط لنجوم أوزبكستان للعب بشكل جيد أمام الكاميرون، وعَنّْدها ستكون لدينا القدرة على مواجهة أي فريق”.

يشار إلَّى أن تصريحات مشاريبوف تؤكد غيابه الرسمي عَنّْ مباراة النصر والاتحاد فِيْ الجولة الخامسة من دوري روشان للمحترفِيْن.

ويحتل النصر المركز الرابع فِيْ ترتيب روشان للمحترفِيْن برصيد 9 نقاط خلف الشباب والهلال صاحب المركزين الأول والثاني برصيد 12 نقطة والاتحاد برصيد 10 نقاط.