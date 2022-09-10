ماشاريبوف يجيب.. متى يعود نجم النصر إلَّى ملاعب كرة القدم

أشار النجم الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف، جناح فريق النصر الأول لنادي النصر، مؤخرًا، مساء اليوم السبت، إلَّى مَوعِد عودته إلَّى ملاعب كرة القدم.

اقرأ فِيْ عربية الرياضة | وقف الحمد الله .. التحكيم يرد على الاتحاد والنصر بـ “بيان رسمي”.

انضم النجم الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف إلَّى فريق النصر الأول لكرة القدم فِيْ يناير 2022، قبل أن ينقله إلَّى الأكاديمية الإماراتية الأهلي دبي، حتى صيف 2022، أي لمدة 6 أشهر فقط.

يجيب مشاريبوف .. متى يعود نجم النصر إلَّى ملعب كرة القدم

ونشر الصحفِيْ علي العَنّْزي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فِيْديو قصيرًا رد خلاله النجم الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف على مَوعِد عودته للمشاركة فِيْ مباريات الفريق الأول لكرة القدم. – نادي نصر.

وأوضح مشاريبوف أنه على وشك المشاركة فِيْ تدريبات جماعية مرة أخرى بعد 4-5 أيام من الآن.

وكان النجم جلال الدين مشاريبوف، قد أصيب بإصابة مقلقة، عَنّْدما أكدت الفحوصات الطبية أنه يعاني من التهاب فِيْ العمود الفقري، الأمر الذي يتطلب العلاج والتأهِيْل فِيْ فترة زمنية غير محددة.

يشار إلَّى أن مشاريبوف كان على وشك الانضمام إلَّى الأهلي فِيْ صيف 2022، قبل أن تتوقف المفاوضات مع النصر بشكل مفاجئ.