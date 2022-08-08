ماشاريبوف يشعل حماس جماهِيْر النصر ويتحدث عَنّْ إصابته وجارسيا

فتح الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف قلبه لجمهُور النصر، متحدثا عَنّْ إصابته والاستعدادات لكأس العالم على ملعب ماريبا الإسباني، بتوجيه من المدرب الفرنسي رودي جارسيا.

وخاض مشاريبوف (28 عاما) 26 مباراة الموسم الماضي مع فريق النصر لكرة القدم الأول لنادي النصر فِيْ مسابقة الدوري وسجل هدفِيْن وسجل خمسة أهداف.

وأجرى الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف، المحترف فِيْ صفوف الانتصار، مقابلة لحساب “سبورتس” تحدث خلالها عَنّْ جارسيا ومعسكر العلمي وإصابته.

وتحدث مشاريبوف عَنّْ إصابته قائلاً “كنت أتدرب بشكل طبيعي، ثم تعرضت للإصابة بشكل غير متوقع. أردت حقًا اللعب ضد الأندية الإسبانية، لكن هذا لا يحدث دائمًا”.

وتابع المحترف الأوزبكي “ما زلت فِيْ مرحلة التعافِيْ وأخطط للاستعداد لبداية الموسم، لأن أمامنا موسم مثير للاهتمام”.

تحدث مشاريبوف عَنّْ المدرب الفائز “الكل يعرف رودي جارسيا جيداً، إنه يولي الكثير من الاهتمام للبيئة الداخلية للفريق”.

وأضاف الأوزبكي “رودي جارسيا مدرب قوي، له الفضل فِيْ معاملة جميع اللاعبين على قدم المساواة. أتمنى أن نحقق هذا العام البطولة التي تنتظرها الجماهِيْر”.

ورد جلال الدين على سؤال هل اتخذت قرارك بشأن مستقبلك قائلًا “أينما لعبت، أصبحت دائمًا بطلاً أو فزت بالألقاب، فلا داعي للذهاب إلَّى أي مكان دون الفوز ببطولة مع الفوز”.

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