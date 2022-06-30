ماغناتي.. أول سوق إلكتروني بعالم الميتافِيْرس

أطلقت Magnati Payments Solutions، المملوكة بشكل مشترك لبنك أبوظبي الأول و Brookfield Business، منصة Magnati-MetaV.

هذه المنصة هِيْ أول سوق على الإنترنت يعمل بتقنية الواقع الافتراضي ثلاثية الأبعاد “Metaverse”، والتي ستتيح للمستخدمين ممارسة التجارة الإلكترونية بطريقة جديدة ومبتكرة.

الانتقال إلَّى عصر التجارة التجريبية

تهدف المنصة إلَّى تطوير الأنماط السلوكية وتحويلها من “التجارة الإلكترونية” إلَّى “التجارة التجريبية”، ضمن عالم افتراضي ثلاثي الأبعاد يزود المستخدمين بالمعلومات المرئية والحسية، ويساهم فِيْ تحسين جودة المعلومات.

توفر منصة Magnati-MetaV، التي تعتمد على تقنية Magnati blockchain، لتجار التجزئة فِيْ الشرق الأوسط طريقة جديدة ومبتكرة للوصول إلَّى العملاء والتفاعل معهم، حيث تتيح للعلامات التجارية المشاركة فِيْ تصميم المتاجر الافتراضية عبر الإنترنت التي تسمح للمستهلكين لرؤية عروض البيع بالتجزئة الخاصة بهم تتفاعل معها من خلال تجربة حسية متعددة الأبعاد.

كَمْا تقدم المنصة مزايا متعددة للتجارة الإلكترونية من خلال الحلول التي تعالج تحديات التجارة الإلكترونية الشائعة، وتعمل على تزويد التجار بالأدوات التي تمكن العملاء من تجربة المنتجات افتراضيًا.

يهدف إلَّى مساعدة تجار التجزئة على تقليل المبيعات والعائدات والتبادلات، وتعزيز نمو الأعمال الجديدة والإيرادات لفئات مختلفة من التجار، بما فِيْ ذلك الحكومة والتعليم والأحداث والألعاب.

أول منصة واقع افتراضي ثلاثية الأبعاد

Magnati-MetaV هِيْ أول منصة للواقع الافتراضي ثلاثية الأبعاد “Metaverse” متكاملة تمامًا مع حلول وبوابات الدفع التقليدية لتسهِيْل الانتقال من التجارة الإلكترونية إلَّى التجارة التجريبية، وتمكين الدفع مقابل المنتجات والخدمات من خلال البطاقات والمحافظ الرقمية ومختلف طرق الدفع الرقمية الأخرى الأساليب المستخدمة.

قال رامانا كومار، الرئيس التنفِيْذي لشركة Magnati “تعتبر المنصة تطورًا طبيعيًا لاستراتيجيتنا لمساعدة التجار على مواكبة التطورات فِيْ عصرنا الرقمي”. تعتمد التجارة الإلكترونية اليوم على تجارب المستخدم ثنائية الأبعاد، والتي تواجه بطبيعة الحال تحديات مختلفة تتعلق بإلغاء الإيرادات وعمليات الشراء. وخيبة أمل العملاء، ومن خلال الموقع الرسمي تأتي أهمية Magnati-MetaV وقدرتها على تمكين العميل من تجربة المنتج أو الخدمة، وبالتالي تقليل هذه التحديات بشكل كبير، بالإضافة إلَّى خلق فرص متعددة للكيانات التي كانت مقيدة سابقًا بالمكان أو أماكن العمل المادية، مثل المؤسسات التعليمية وأماكن إقامة الفعاليات المختلفة والأنشطة الرياضية والخدمات الحكومية.

وأضاف “تجار التجزئة فِيْ الإمارات العربية المتحدة، من خلال الاستفادة من المدفوعات من” Magnati “وتكنولوجيا الواقع الافتراضي، سيكونون قادرين على بناء عالم افتراضي يسهل الوصول إليه من خلال منصتنا الافتراضية، مما يساهم فِيْ إيجاد مصادر جديدة للإيرادات وتوفِيْر ستضيف الخدمات الأسرع والتسوق عبر المنصة تجربة جديدة فِيْ حد ذاتها، مع الاحتفاظ بآلية دفع مألوفة تمامًا لأي شخص اعتاد الدفع بالبطاقات أو المحافظ الإلكترونية.