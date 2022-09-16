ماغي بوغصن تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها وعدد من أصدقائها

فاجأ أصدقاء ومحبي النجمة ماغي بو غصن صديقتها، بمناسبة عيد ميلادها، بتنظيم حفل بهذه المناسبة دون إخطارها.

ووثقت الفنانة اللبنانية المفاجأة التي تلقتها عبر مقطع فِيْديو نشرته على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

فِيْ بداية الفِيْديو، تبدو الفنانة مستعدة للخروج من سيارتها الخاصة، بعد عودتها إلَّى المنزل، لتفاجأ بالتساؤل عَنّْ سبب تصوير زوجها لها.

ثم ينظر بو غصن من شرفة منزله ليتفاجأ بالاحتفالات التي أعدها أصدقاؤه وزوجه المنتج جمال سنان مقدمًا.

تم تزيين حديقة منزل الفنانة بالونات ملونة وبعض لوحاتها، فِيْما تتكون الكعكة المستخدمة فِيْ الاحتفال من طبقتين، ولوحة لها.

تلقى الفنان العديد من الهدايا مثل لوحات الرسم والخواتم وغيرها من الهدايا التذكارية الخاصة.

إطلالة عيد ميلاد ماغي بو غصن

اختارت بو غصن مظهرًا بسيطًا وعصريًا، حيث ارتدت فستانًا منقوشًا باللونين الأسود والأبيض، وأكَمْلت إطلالتها بتصفِيْفة شعر بتقنية Wifi، مستندة قليلاً على مستحضرات التجميل.

ورفقت الفِيْديو بمنشور أعربت فِيْه عَنّْ سعادتها بهذه المفاجأة الجميلة وشكرت كل من ردها لها وشكرت أصحابها على فكرة إنتاج أغنية عيد ميلاد لها سميت باسمها.

قالت وصدق المحبة. باكيتوني .. نجود، لين، وعد، سارة، فوتون، نوف، ريتاج، غلا، جوري، سهام، الجوهرة وجميعهم شاركوا فِيْ هذا اليوم. أحبك من قلبي … أشكرك على كل شيء “.

النجوم يهنئون ماغي بو غصن بعيد ميلادها …

كَمْا تفاعل معها العديد من النجوم، مثل الفنان اللبناني باسم مغنية، والفنان السوري يزن السيد، والفنانة سوزان نجم الدين، التي علقت عليها قائلة “عام سعيد يا حبيبتي”.

إضافة إلَّى الفنانة اللبنانية جيسي عبده التي علقت قائلة “أنت تستحقين المزيد والمزيد من الفرح والحب يا قمرتي”. ورد ماغي بو غصن بعبارة “صديقتي القمر”، وعلقت الفنانة جيني أسبر “عيد ميلاد سعيد ماجي”.

ورد بو غصن بجملة “شكراً يا جميلة”، بالإضافة إلَّى الفنانين راغب علامة وكارلوس عازار وكارمن لبس ونوال الزغبي وجمانة مراد وشكران مرتجى وروعة السعدي وأمل طالب وغيرهم.