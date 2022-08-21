وثّقت الفنانة اللبنانية ماجوي بوغسون مقطع فِيْديو أثناء حضورها حفل صديقتها نوال الزغبي فِيْ العاصمة بيروت، وصعدت على المسرح للغناء معها.

وظهرت ماغي بوغسون فِيْ بداية مقطع الفِيْديو وهِيْ تتمايل على أغنية “الليالي”، ثم صعدت على المسرح للمشاركة فِيْ غناء أغنية نوال الزغبي.

ونشرت ماجي مقطع الفِيْديو على صفحتها على “إنستجرام”، وأرسلت رسالة إلَّى صديقتها قائلة “أحبك يا صديقي”. ردت نوال الزغبي بتعليق “كلكَمْ حب”، واختتمت الأولى بلعقة “حبيبي قلبي القمر”.

تفاعل عدد كبير من المتابعين مع الفِيْديو الذي نشرته Maguy Bogson، معربين عَنّْ سعادتهم بالصداقة التي توحد بوضوح بين النجمين.

وظهرت الفنانة ماجوي بوغسون، فِيْ مقطع فِيْديو مع نوال الزغبي، قبل انطلاق الحفل، مؤكدة أنها كانت مهتمة جدًا بمساعدتها، بعد تواجدها قبل أيام فِيْ العاصمة الفرنسية باريس، وعلقت “أ الحفلة الليلية هِيْ حفلة، والحفل الليلي هُو المساء “.

أقامت الفنانة نوال الزغبي، مساء السبت، حفلاً غنائياً فِيْ لبنان، قدمت خلاله باقة مميزة من أشهر أغانيها، الجديدة أو القديمة، تفاعل معها جمهُورها الذي أراد التواجد فِيْ الحفل.

ونشر الزغبي مقطع فِيْديو من الحفل، عبر حسابه على “إنستجرام”، وعلق “هنا الأجواء كانت كالأمس .. حفلة لا تنسى وأمسية رائعة”.

وارتدت “النجمة الذهبية” فستاناً أحمر من دار الأزياء “لابورجوا”، فِيْما ارتدت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن “بذلة” سوداء.

من الناحية الفنية، طرحت نوال الزغبي مؤخرًا أغنية بعَنّْوان “حفلة”، تم تصويرها فِيْ مقطع فِيْديو وهِيْ من كلمات هاني سارو وألحان أحمد زعيم وتوزيع عمرو الخضري.

تستعد النجمة نوال الزغبي لإحياء حفل غنائي يوم 25 أغسطس الجاري ضمن مهرجان القلعة الثلاثين للموسيقى والغناء الذي تنظمه الأوبرا المصرية.

وكانت كاميرا “العرب اليوم” قد التقت بالزغبي على هامش الحفل، وعبر عَنّْ سعادته بتفاعل الجمهُور الكبير مع حفلته الموسيقية، مؤكدا أن لبنان رغم كل المآسي أصر على الخروج من أزماته.