ماغي بو غصن تدشن بئر ماء فِيْ توغو كبر قلبي اليوم

أقامت شركة مقاولات مشروع بئر ماء فِيْ توجو بجنوب إفريقيا. وسميت البئر على اسم الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن التي شاركت مع متابعيها عبر تقرير “الستوري” بعض الفِيْديوهات والصور الخاصة بافتتاح البئر. .

وظهر فِيْ المقاطع بعض الأشخاص حول البئر يعلنون اسم ماغي بو غصن، وذكر المكان وتاريخ الحادث واسم شركة المقاول المنفذ.

وأعرب بو غصن عَنّْ سعادته واعتزازه العميق بهذا الحب الذي ينبع من القلب والذي تجلى فِيْ فعل الخير ومساعدة الناس، وشكر جميع القائمين على المشروع، موضحا أن بئر الماء الذي تم إنشاؤه فِيْ توغو سيوفر الماء للناس. السكان لما يقرب من 20 عامًا.

حيث كتب “لقد كبر قلبي اليوم ورأيت نفسي فِيْك. ما أجمل حبك عَنّْدما تترجم مثل هذه الأعمال الطيبة وتساعد المحتاجين أينما كانوا. شكراً لك على هذه اللفتة الجميلة. بئر ماء فِيْ اسمي.” فِيْ منطقة توغو – توفر غرب إفريقيا المياه لمدة عشرين عامًا. يا رب، احمِك أنت وعائلتك واستمر فِيْ العمل. ثناء عالي شكرا لك نجود من السعودية على حبك الصادق “.

على الصعيد الفني، نجح بو غصن فِيْ تحقيق شعبية كبيرة وجمهُور كبير فِيْ لبنان والعالم العربي، حيث لعب شخصية “سحر” فِيْ مسلسل “من أجل الموت 2” من تأليف نادين جابر، وإخراج فِيْليب أسمر، وإنتاج إيجل فِيْلمز. عام 2022.

شخصية “سحر” لها طابع خاص وتتميز عَنّْ باقي الشخصيات فِيْ العمل، من خلال شخصية مزدوجة ومعقدة، أحيانًا تكون شريرة، لكنها أحيانًا تترك نفسها تغلب عليها اللطف، خاصة فِيْما يتعلق بصديقتها. “ريم – دانييلا رحمة”.

ألغت الفنانة بو غصن، مؤخرًا، متابعة زميلتها الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، إثر تصريحات الأخيرة حول دور “سحر” التي من المفترض أن تؤديها، بحسب بيانها، لتتفاجأ من ذلك. الدور خارج لأبو غصن.

نفى زوج ماجي ومنتج المسلسل جمال سنان، مؤخرًا، صحة تصريحات عبد النور حول أهليته لدور “سحر”، معتبرين هذه التصريحات ادعاءً فارغًا لا أساس له من الصحة، والهدف منه تقويض نجاح الفِيْلم. سلسلة من اثنين. سنوات متتالية وتحقيق معدلات متابعة عالية.