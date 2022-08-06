ماغي بو غصن ودانييلا رحمة ترقصان على اليخت بكواليس “للموت 3”

تواصل الممثلتان اللبنانيتان ماغي بو غصن ودانييلا رحمة الترويج للجزء الثالث من مسلسل “حتى الموت”، حيث ظهرتا أثناء التحضير للمشهد الأول الذي ستظهران فِيْه بعد نجاة الغرق.

وثق كل من بوغدان ورحمة اللحظات المبهجة التي جمعتهما معًا أثناء سفرهما على متن يخت إلَّى الجانب الآخر من الأرض، حيث بدا أنهما يرقصان بفرح ويحاولان التأكيد على الحب الذي يوحدهما.

وأضف بو غصن جوًا من المرح بمحاولته السخرية من رحمة قائلاً “بعد أن تحب هادي وتغرقنا فِيْ البحر، هل هِيْ حلوى”

اللافت أن المنتج جمال سنان شارك فِيْ تصوير مشهد النجاة الخاص بهما ماغي بو غصن ودانييلا رحمة، حيث بدا سعيداً بالجلوس بجانبهما، حيث قال له ماغي بو غصن الجمهُور يبحث عَنّْ سحر. . وريم والمنتج يبحث عَنّْ زوجته وصديقته، فهُو أول شخص نلتقي به.

واختتمت الممثلتان الفِيْديو بالعلامة الثالثة التي ترمز إلَّى الجزء الجديد من الدراما.

وتفاعل عدد من المتابعين مع الفِيْديو، معربين عَنّْ سعادتهم بعودة المسلسل الذي حقق نجاحًا خلال الجولة الرمضانية الماضية.

وتساءل آخرون عَنّْ سبب غياب محمد الأحمد الذي يجسد شخصية هادي، حيث كان من المفترض أن يكون حاضرا فِيْ دعابة الجزء الثالث من المسرحية.

وطالبوا بأن يكون هناك عمل مشترك جديد يجمعهم، معتبرين أنهم حققوا ذلك فِيْ الثنائي الخاص بهم، لذلك يجب إحيائهم عدة مرات.

فِيْ هذه الأثناء، أصدرت شركة Eagle Films الموقع الترويجي للجزء 3، والذي تضمن مشاهد لأمواج المحيط، بينما كان لدى دانييلا وماجي كدمات على وجههما وكانا مستلقين على شاطئ البحر.

وكشف المنتج أن المخرج فِيْليب أسمر سيتولى إخراج الجزء الثالث من العمل، فِيْما تقوم كاتبة السيناريو نادين جابر بكتابة حبكة جديدة بعيدة عَنّْ الرتابة.

وتجدر الإشارة إلَّى أن المسرحية تدور حول قِصَّة سحر (ماجي) وريم (دانييلا) اللتين لديهما ماض أليم، حيث يسلط المسلسل الضوء على بعض القضايا المهمة فِيْ المجتمع اللبناني، ومنها زواج الفتيات دون سن الرشد. سن.