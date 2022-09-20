ماكدونالدز تعيد فتح فروعها فِيْ أوكرانيا.. وجبات على خط النار

تحدى سكان كييف البرد واصطفوا فِيْ طوابير لساعات يوم الثلاثاء حيث أعادت ماكدونالدز فتح ثلاثة فروع فِيْ العاصمة الأوكرانية.

كان مغلقًا منذ بدء الحرب الروسية قبل حوالي سبعة أشهر.

تم فتح الفروع لخدمات التوصيل فقط، لكن العملاء انتظروا خارج المطاعم على أي حال لتلقي وجباتهم من عمال خدمة التوصيل الذين كانوا بجانبهم.

بالنسبة للبعض، أعطاهم هذا لمحة عما كانت عليه الحياة قبل الحرب.

وجاءت إعادة فتح الفروع على عكس ما حدث فِيْ روسيا، حيث سحبت ماكدونالدز أعمالها بعد فرض عقوبات غربية رداً على الحرب.

قال دينيس، البالغ من العمر 18 عامًا والذي دراسات الأعمال.

زاد الطلب على خدمة توصيل Glovo بفضل إعادة فتح فروع ماكدونالدز، حيث يعمل عمال خدمة التوصيل أكثر من المعتاد، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية، نقلاً عَنّْ بيان صحفِيْ.

قالت ماكدونالدز إنها تخطط لإعادة فتح المزيد من المنافذ فِيْ كييف وغرب أوكرانيا فِيْ الأسابيع المقبلة، وأوضحت أن العملاء سيكونون قادرين على طلب وتناول الطعام داخل المطاعم ابتداء من الشهر المقبل.