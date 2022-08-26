ماكرون الجزائر تساهم فِيْ “تنويع” مصادر إمدادات الغاز لأوروبا

أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الجمعة بمساهمة الجزائر فِيْ “تنويع” مصادر إمدادات الغاز إلَّى أوروبا من خلال زيادة صادراتها إلَّى إيطاليا.

وشدد ماكرون، فِيْ اليوم الثاني من زيارته للجزائر، على أننا “لسنا فِيْ منافسة مع إيطاليا” على الغاز الجزائري، مؤكدا “ضعف أهمية الغاز فِيْ مزيج الطاقة” فِيْ فرنسا.

واضاف “اشكر الجزائر” على زيادة الكَمْيات فِيْ خط انابيب الغاز الذي يغذي ايطاليا، فهذا جيد لايطاليا، ومفِيْد لأوروبا، ويشجع على تنويع (المصادر) فِيْ اوروبا “التي كانت تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي.

ونفى ماكرون أن تكون فرنسا قد أتت “لتسول” الغاز من الجزائر، كَمْا جاء فِيْ بعض التعليقات الإعلامية، لأن “فرنسا تعتمد قليلاً على الغاز لاحتياجاتها من الطاقة، حوالي 20 فِيْ المائة، وفِيْ المجموع، تمثل الجزائر 8 إلَّى 9 فِيْ المائة. ”

وأضاف “لسنا فِيْ وضع يمكن فِيْه للغاز الجزائري تغيير البيانات”، مشيرا إلَّى أن فرنسا “ضمنت احتياجاتها” لفصل الشتاء و “المخزونات فِيْ حدود 90 بالمئة”.

من ناحية أخرى، شدد على “أنه لأمر جيد جدا أن يكون هناك تعاون متزايد ومزيد من الغاز تجاه إيطاليا”، مشددا على ضرورة “التضامن الأوروبي”.

ووقعت المجموعات الجزائرية سوناطراك وإيني الإيطالية وأوكسيدنتال الأمريكية وتوتال الفرنسية منتصف يوليو الماضي عقدا ضخما بقيمة أربعة مليارات دولار ينص على “تقاسم” إنتاج النفط والغاز فِيْ حقل جنوب شرق الجزائر يمتد 25 عاما.

كَمْا أعلنت الجزائر عَنّْ زيادة شحناتها من الغاز إلَّى إيطاليا التي أصبحت موردها الأول قبل روسيا بعد حرب أوكرانيا.

منذ بداية عام 2022، زودت الجزائر إيطاليا بـ 13.9 مليار متر مكعب، متجاوزة الكَمْيات المتفق عليها سابقًا بنسبة 113٪.

والجزائر هِيْ أول مصدر للغاز فِيْ إفريقيا وتزود أوروبا بنحو 11٪ من احتياجاتها.