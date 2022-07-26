ماكرون بـ3 دول أفريقية.. عينٌ على “ألماس” الاقتصاد وأخرى لتحصين النفوذ

من 3 عواصم أفريقية، بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أول جولة خارجية له خارج أوروبا منذ إعادة انتخابه قبل حوالي 3 أشهر.

إذا كانت القضايا الأمنية مثل الحرب على الإرهاب كلاسيكية وشائعة فِيْ زيارات الرؤساء الفرنسيين لأفريقيا، فقد كان الوقود الاقتصادي هُو الذي دفع طائرة ماكرون هذه المرة نحو إحدى الدول الأفريقية الغنية بالنفط والغذاء والثروة المعدنية.

جولة، رغم أن الإعلام الفرنسي لم يخف إطاره الأمني ​​، خاصة بعد الأحداث المتتالية فِيْ مالي وبوركينا فاسو، وقرار باريس إعادة نقل قوات مكافحة الإرهاب من مالي إلَّى النيجر، وسط جهُود فرنسية لـ “تحصينها”. نفوذ متجذر “فِيْ هذا الجزء الكبير من القارة السمراء ومستعمراتها السابقة من المنافسة الشرسة مع قوى أخرى، بقيادة روسيا – حسب خبراء أمنيين -.

ومع ذلك، عَنّْد الحديث عَنّْ روسيا، التي كانت فِيْ حالة حرب فِيْ أوكرانيا منذ حوالي 5 أشهر، فإن جولة ماكرون الأفريقية – وفقًا للمراقبين – لا تخلو من “حرب بحثًا عَنّْ الموارد الغذائية” بجميع أنواعها، والتي أصبحت مصدرًا دوليًا خطيرًا. قلق نتيجة الصراع المسلح بين أباطرة القمح والغاز فِيْ العالم.

جولة أمنية وغذائية

كشفت وسائل إعلام فرنسية عَنّْ ألقاب أوراق جولة الرئيس إيمانويل ماكرون فِيْ 3 دول أفريقية هِيْ الكاميرون وغينيا بيساو وبنين.

وبحسب وسائل إعلام رسمية فرنسية، تركز جولة ماكرون الإفريقية “الاستثنائية” على إعادة تموضع الأمن من خلال إعادة تنشيط الشراكات الأمنية الاستراتيجية مع هذه العواصم الأفريقية.

كَمْا يركز بشكل أكبر على أزمة الغذاء الناجمة عَنّْ تداعيات الحرب فِيْ أوكرانيا ومشكلة الإنتاج الزراعي.

لا يمكن التغاضي عَنّْ “شعر” الأهداف الأمنية والغذائية المترَابِطْة وحتى المعقدة فِيْ جولة ماكرون الأفريقية، خاصة وأن الرئيس الفرنسي سبق أن صرح بأن التدخلات العسكرية للقوة الاستعمارية السابقة ستتحول إلَّى “أجهزة أقل هدوءًا وأقل انكشافًا لتجنبها. تغذي المشاعر الملتهبة المعادية للفرنسيين “.

ومن خلال الموقع الرسمي جاءت الصلة الواضحة والعلنية فِيْ أجندة وأهداف زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون لهذه الدول الإفريقية خاصة بين الأمن والاقتصاد الذي “لا يقبل أي هامش للخطأ” فِيْ الوقت الذي استمرت فِيْه رياح الحرب الروسية فِيْ أوكرانيا. كل القارات، وخصت القارة الأوروبية بـ “توقف الغاز” والقارة الأفريقية بـ “نفايات الطعام”.

لكن اختيار الرئاسة الفرنسية لهذه العواصم الأفريقية الثلاث لتكون أول محطة أجنبية لماكرون يحمل دلالات اقتصادية معادلة للأمن، وفقًا لخبراء أمنيين واقتصاديين، فِيْ خضم حرب عالمية ثالثة غير معلنة بجذور خطوط أنابيب الغذاء والغاز.

تستعرض العرب اليوم الأخبار فِيْ هذا التقرير أسباب اختيار الرئيس الفرنسي الكاميرون وغينيا بيساو وبنين ليكون على رأس جولته الخارجية بعد إعادة انتخابه بحثًا عَنّْ المزيد من الشراكات الاقتصادية التي تعوضه. على هُوامش ارتفاع أسعار الطاقة، من خلال الأهمية الاقتصادية الاستراتيجية لكل دولة من دول جولة “ماكرون”. فِيْ زيارة لمدة 4 أيام.

الكاميرون .. بلد النفط والماس

تعد الكاميرون من أبرز الدول الأفريقية الغنية بالثروة النفطية والثروة المعدنية الزراعية، وخاصة النفط والماس والذهب والألمنيوم والفضة والمنتجات الزراعية.

تعد الكاميرون من بين أكبر 10 دول إفريقية منتجة للنفط فِيْ إفريقيا بمعدل سنوي يقارب 67 ألف برميل يوميًا، وهُو إنتاج وضعها فِيْ المرتبة العاشرة بإفريقيا، وتقع معظم حقول النفط على المحيط الأطلسي.

ومع ذلك، لا تزال المنتجات الزراعية هِيْ المورد الرئيسي للاقتصاد الكاميروني، وعلى رأسها “الكاكاو” والموز والبن والأرز والسكر والأسماك.

غينيا بيساو .. الأغنياء هم الفقراء

غينيا بيساو، على الرغم من أنها من بين أكبر 10 دول “أفقر” فِيْ العالم، فهِيْ مدرجة فِيْ قائمة أكبر الدول المنتجة للنفط فِيْ أفريقيا.

وفِيْ المرتبة الثامنة بإفريقيا، يبلغ إنتاج غينيا بيساو اليومي من النفط نحو 148 مليون برميل يوميًا، بالإضافة إلَّى كَمْيات غير محددة من الغاز البحري.

على الرغم من “فقرها المدقع”، فإن أراضي غينيا بيساو زراعية بامتياز، حيث يعتمد اقتصادها على صادرات المكسرات والكاجو، وهِيْ مكلفة للغاية فِيْ الأسواق العالمية، وكذلك الثروة السمكية، بينما يمثل الكاجو حوالي 80٪ من صادراتها.

وتبقى أرض هذا البلد الإفريقي أيضًا إحدى الأراضي البكر المنتجة للخضار والفواكه الاستوائية والذرة والسكر وغيرها، وقادرة على إنتاج كَمْيات هائلة من القمح.

بنين .. بلد الذهب الأبيض

جمهُورية بنين هِيْ أيضًا مستعمرة فرنسية سابقة، و “لا علاقة لها بمنتجي النفط”، لكنها أيضًا واحدة من أغنى الدول الأفريقية بالذهب “الأبيض”، وهُو القطن، وهِيْ الدولة الأفريقية التي اقتصادها مرتبط بـ “اليورو” وليس بالدولار.

بنين هِيْ أكبر منتج ومصدر للقطن فِيْ غرب إفريقيا، والتي تمثل 40٪ من ناتجها المحلي الإجمالي وأكثر من 80٪ من عائدات التصدير.