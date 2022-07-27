ماكرون فِيْ أفريقيا.. فرنسا تبحث عَنّْ الإنقاذ داخل بلاد الفقر

هبطت أقدام رئيس ثاني أكبر اقتصاد أوروبي فِيْ أفقر دول إفريقيا والعالم، وسط آمال فِيْ البحث عَنّْ منقذ من شبح الجوع.

منذ يوم الاثنين، يقوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأول جولة خارجية له منذ إعادة انتخابه رئيسا قبل ثلاثة أشهر، والتي قادته إلَّى الكاميرون ثم غينيا بيساو قبل أن يختتمها مع بنين.

وتعتبر هذه الدول الإفريقية الثلاث من بين أفقر دول إفريقيا والعالم، مما فتح نقاشًا فِيْ وسائل الإعلام الفرنسية والمحلية فِيْ هذه الدول حول إمكانية مناقشة الرئيس الفرنسي خططًا لإنقاذهم من الفقر الذي يتزايد سنويًا.

تؤكد التقارير المختلفة والدراسات الأمنية وحتى خطابات قادة العديد من دول العالم فِيْ المحافل الدولية أن الفقر هُو أحد العوامل التي تستغلها الجماعات الإرهابية لجذب مجندين إلَّى صفوفها، وهُو ما يفسر إلَّى حد ما تنامي ظاهرة الإرهاب. فِيْ منطقة الساحل والصحراء وغرب إفريقيا ومناطق أخرى لا تقل فقراً. من القارة الأفريقية.

تستعرض “العرب اليوم نيوز” فِيْ هذا التقرير أبرز مؤشرات الفقر ومستوى المعيشة فِيْ الكاميرون وغينيا بيساو وبنين، استناداً إلَّى أحدث أرقام البنك الدولي.

الكاميرون

أشار أحدث تقرير للبنك الدولي، صدر فِيْ 19 أبريل، إلَّى أن معدل الفقر بين سكان الكاميرون وصل إلَّى 56 فِيْ المائة، معظمهم فِيْ المناطق الشمالية.

وكشف أن نسبة الفقراء ارتفعت بنسبة 12٪ خلال الفترة من 2007 إلَّى 2014 لتصل إلَّى 8.1 مليون شخص فِيْ ذلك الوقت.

غينيا بيساو

أما غينيا بيساو فتعتبر “أفقر دولة” من بين الدول التي زارها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذكر تقرير للبنك الدولي فِيْ عام 2022 أن نسبة الفقر فِيْ هذا البلد وصلت إلَّى 62٪.

62٪ من سكان غينيا يعيشون على أقل من دولارين فِيْ اليوم، بحسب تقارير سابقة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

أولاد

يبلغ معدل الفقر فِيْ بنين، ذات المساحة الجغرافِيْة الصغيرة وعدد سكانها الكبير الذي يزيد عَنّْ 12 مليون نسمة، 38.5٪، وفقًا لتقرير البنك الدولي الصادر فِيْ 5 مايو.

الذكاء الاقتصادي

وسط هذه الأرقام والمؤشرات المرعبة حول مستوى الفقر فِيْ هذه البلدان الأفريقية الثلاث، قدم الخبير الاقتصادي الجزائري الدكتور محمد حميدوش قراءة لإمكانيات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فِيْ حمل خطط أو برامج لإنقاذ هذه الدول من توسعها. الفقر فِيْهم.

ومن خلاله عاد إلَّى “العصر الذهبي” للاقتصاد الفرنسي قبل انحداره فِيْ العقد الماضي، مستبعدًا فِيْ الوقت نفسه قدرة باريس على مساعدة هذه الدول الفقيرة على الأقل فِيْ “اقتصادها المتعثر”، على حد قوله. .

وأوضح فِيْ تصريح لـ “العرب اليوم نيوز” أن “فرنسا فِيْ ثمانينيات القرن الماضي اعتمدت على ما يسمى بالذكاء الاقتصادي، حيث تم استخدام آليات مختلفة.

وأضاف “خلال الثمانينيات والتسعينيات اتضح أن العديد من الصفقات فِيْ كثير من الدول الإفريقية كانت فِيْ القسم الفرنسي، أو فِيْما يسمى إفريقيا الفرنكوفونية، وظلوا معتمدين عليها حتى لا يخسروا صفقات فِيْ إفريقيا”.

لكنه عاد ليقول إن هذه الاستراتيجية الاقتصادية انتهت مع 2010، وأشار إلَّى أنه بعد هذه الفترة “رغم أن إفريقيا حاولت الخروج من الديون والفقر من خلال مبادراتها مع الدول السبع الغنية، إلا أنه تبين أن الموارد الطبيعية هِيْ العَنّْصر الوحيد الذي يمول اقتصادات أفريقيا “.

وتابع “الآن أمريكا لا تزال هِيْ المهتمة بالمناقصات الدولية، ونلاحظ أن دخول الصين إلَّى إفريقيا معَنّْي بالدرجة الأولى بالأراضي الزراعية وتعتبرها مصدرًا للتمويل الغذائي لأفريقيا بعد أن كانت مركزًا تجاريًا، والآن أيضًا. دخول روسيا فِيْ نفس الاستراتيجية “.

وأشار إلَّى أن “إفريقيا التي تمتلك موارد أساسية، تبحث عَنّْ وجود من أجل توسيع نطاق الموارد الأولية كهامش مناورة، وبالتالي أدركت فرنسا منذ حوالي 5 سنوات أن نفوذها وسيطرتها لا يزالان خارج نطاقها. مجال.”

كَمْا أشار إلَّى وجود آلية لتمويل التنمية فِيْ هذه الدول وعلى رأسها الصين “التي دعمت بعض الدول الأفريقية بالقروض غير التجارية ومنها التعاونية، والآن تحاول فرنسا إنقاذ ما يمكن إنقاذه مع هذه الدول الأفريقية. الدول.”

تمويل المشروع

وحول فرص إنقاذ فرنسا لهذه الدول من شبح الفقر والمديونية، أوضح أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة الجزائر للعين الأخبار أن هذه الدول الإفريقية ما دامت عليها ديون وتواجه استحقاقات، وتلجأ فرنسا إلَّى وكالة التنمية الفرنسية التي تتفاوض مع هذه الدول قبل زيارة الرئيس ماكرون، وبالتالي فإن هذه الدول مع الإدارات الوزارية تقترح مشاريع، ومن خلال هذه الوكالة يتم تمويل هذه المشاريع “.

وأوضح أن “هذه الدول، من جهة، تنغمس فِيْ دوامة المديونية حتى تصبح حتمية من فرنسا، والشيء الثاني تقييم الديون بالديون، وهناك مؤسسات مالية تقدم هذه القروض”.