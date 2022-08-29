ماكينة أهداف.. ماذا قدم فهد المولد مع الاتحاد والمنتخب السعودي

تمكن الدولي فهد المولد من تسجيل اسمه بأحرف ذهبية فِيْ فريق الاتحاد والمنتخب السعودي، وتفوق على مستويات كبيرة جعلته من أبرز اللاعبين فِيْ المملكة اليوم.

انتهى عقد النجم فهد المولد مع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم فِيْ 1 يوليو 2022، ثم خفض المركز السعودي للتحكيم الرياضي عقوبة اللاعب على المنشطات، حيث أعلن عَنّْ إمكانية مشاركته مرة أخرى فِيْ مباريات كرة القدم بشكل رسمي.

اقرأ أيضا …

4 رسائل من فهد المولد .. هكذا الاتحاد “يودع” قبل مغادرته للشباب.

بعد النقابة .. تعرف على راتب فهد المولد مع الشباب

أعلن نادي الشباب بقيادة خالد البلطان، التعاقد مع فهد المولد نجم المنتخب السعودي، ونادي الاتحاد، لدعم صفوف الليث مع الفهد.

تمكن خالد البلطان من إقناع فهد المولد بتوقيع عقود التأسيس الخاصة به مع الشباب، لضمان مشاركة اللاعب قبل مونديال 2022 فِيْ قطر، حيث يظل أحد الخيارات الرئيسية للمدرب الفرنسي هِيْرفِيْ رينارد.

بعد انضمام فهد المولد رسمياً إلَّى نادي الشباب، تكشف “السعودية الرياضية” ما فعله الفهد بالنمور والصقور الخضراء، خلال الفترة الماضية.

فهد المولد مع منتخب السعودية

شارك فهد مع الأخضر السعودي، فِيْ 53 مباراة رسمية، تمكن خلالها من المساهمة بـ 17 هدفاً، والنتيجة 13، وتحويل 4.

مع نادي الاتحاد

خاض فهد 207 مباراة مع الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد، فِيْ جميع البطولات، ساهم فِيْها بـ 100 هدف، وسجل 64 هدفا وصنع 36.

أنظر أيضا..

مفاجأة سعيدة. ماذا ينتظر فهد المولد بعد انضمامه إلَّى حركة الشباب