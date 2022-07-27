مالي.. ثروات ونقاط قوة اقتصادية تبحث عَنّْ مستثمرين

القطن هُو ثاني أكبر صادرات مالي. يوفر قطاع القطن مصدر رزق لأكثر من أربعة ملايين مالي (أكثر من خمس السكان).

على الرغم من الآثار المزعزعة للاستقرار لانقلابات مالي 2012 و 2022 والتهديدات الإرهابية المستمرة، لا تزال التوقعات الاقتصادية طويلة الأجل لمالي واعدة، بفضل مواردها الطبيعية الهائلة، وفرص الطاقة (لا سيما فِيْ قطاع الطاقة المتجددة) والإمكانات الزراعية العالية.

تعتبر مالي مركزًا للصناعات الأمريكية فِيْ دول القارة الأفريقية، حيث تمتلك الدولة إمكانات اقتصادية واعدة، على الرغم من أن الدولة حاليًا تعتبر فِيْ حالة هشاشة وفقر شديدين.

تمتلك مالي قوة بشرية وعاملة شابة، فضلاً عَنّْ القدرات الزراعية وغيرها فِيْ مجال استغلال المعادن، وتوليد الطاقة وتوزيعها، والآلات والملابس الجديدة والمستعملة، وأجهزة الكَمْبيوتر، والأطعمة المصنعة، والمركبات، والإلكترونيات، والسلع الاستهلاكية، والمعدات المكتبية، والموارد المائية.

يعتمد اقتصاد مالي على اثنين من الصادرات الرئيسية الذهب والقطن. مثلت هاتان السلعتان 89.6٪ من صادرات مالي فِيْ عام 2022، وشهدت أيضًا ارتفاعًا فِيْ صادرات الذهب، وبلغ إنتاج الذهب قرابة 65 طنًا فِيْ عامي 2022 و 2022.

جعلت الحكومة المالية تنويع قطاع التعدين من أولويات التنمية، مع وجود فرص واعدة فِيْ استخراج اليورانيوم والبوكسيت والفوسفات والحديد والليثيوم والمنغنيز.

القطن هُو ثاني أكبر صادرات مالي. يوفر قطاع القطن مصدر رزق لأكثر من أربعة ملايين مالي (أكثر من خمس السكان)، وشكل القطن 6.7٪ من الصادرات فِيْ عام 2022.

على الرغم من أن القطن هُو أحد نقاط القوة فِيْ الاقتصاد المالي، إلا أنه يمثل أيضًا نقطة ضعف، حيث لا تمتلك الدولة مقومات لتصدير القطن على شكل ملابس أو أي صناعات أخرى، مما يقلل من حجم العائد المالي لتلك الصادرات. .

وفقًا لبيانات بنك التنمية الأفريقي، يعمل ما يقدر بنحو 80٪ من سكان مالي فِيْ الزراعة أو الثروة الحيوانية أو صيد الأسماك، وتمثل الأنشطة الزراعية ما يقرب من ثلث الناتج المحلي الإجمالي لمالي.

تواصل الحكومة المالية تخصيص ما يقرب من 15٪ من ميزانيتها السنوية لتطوير القطاع الزراعي وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي فِيْ هذا القطاع.

بسبب موقع مالي فِيْ منطقة مواتية للزراعة بسبب خطوط الطول والعرض فِيْ العالم، فإن الأمطار الُغُزيرة والممتدة، إلَّى جانب الطقس المشمس، تخلق ظروفًا مواتية لإنتاج الطاقة الكهرومائية والطاقة الشمسية.

لكن معدل الحصول على الكهرباء الوطنية أقل من 40٪، ومعدل الوصول إلَّى الريف أقل من 20٪، حيث تتطلع البلاد إلَّى جذب الاستثمار الأجنبي فِيْ الطاقة المتجددة.

لذلك، جعلت حكومة مالي تطوير البنية التحتية للطاقة أولوية وتحرص على جذب الاستثمار الأجنبي لتطوير هذا القطاع ؛ يتم تطوير ما يقرب من 400 ميجاوات من مشاريع الطاقة الشمسية فِيْ مناطق مختلفة من البلاد لزيادة قدرة التوليد وتقليل الاعتماد على الطاقة الحرارية المكلفة.

أما بالنسبة للتصنيع فِيْ مالي، فهُو لا يزال محدودًا، وتشمل السلع المصنعة محليًا بعض أنواع المنسوجات والأدوات الزراعية ومستحضرات التجميل والبطاريات والطلاء والبلاستيك والأغذية المصنعة والأسمنت والسجائر والمشروبات.

يتم استيراد مواد البناء (بما فِيْ ذلك الأسمنت على الرغم من تصنيعها محليًا) والمواد الكيميائية (بما فِيْ ذلك الأسمدة) والأدوية والمركبات وقطع الغيار والآلات والإلكترونيات والاتصالات ومعدات التعدين ومعظم المواد المصنعة الأخرى.

على الرغم من أن المنتجات الفرنسية كانت تهِيْمن تقليديًا على الواردات فِيْ العديد من المجالات، إلا أن الواردات الصينية تزداد بسرعة وحصلت على حصة تزيد عشر مرات عما كانت عليه قبل 12 عامًا.