رابط مشاهدة مانجا بوروتو الفصل 71 Manga Boruto مترجم اون لاين، بالحديث عن فيلم مانجا بورتو الفصل الواحد والسبعون 71 Manga Boruto وعن البحث الكثير عنه مترجمًا سوف نقدم لكم اليوم التفاصيل التي تدور حول هذا الفصل من قصه فيلم مانجا بورتو وسنضع رابطا للفيلم مترجم يتم مشاهدته اون لاين وتحميله أيضا، تابع المقال التالي للحصول على كافة المعلومات المتعلقة بمشاهدة فيلم مانجا بوروتو الفصل 71.

قصة فيلم مانجا بوروتو

تدور احداث قصة فيلم بورتو ناروتو ان بطل القصة السابق هو شخصية محبوبة، احبها جميع مشاهدي الانمي في العالم حيث تم تصنيف المسلسل من الانمي والمانجا 71 Manga Boruto على انه من المسلسلات القتال والنينجا الشعبية وتدور احداث القصة عن ابن ناروتو بوروتو حول تطوير أدوات النينجا في الوقت الذي كان فيه القرية تعيش بسلام بعد ذلك قام أبنائهم بتطوير أدوات القتال، فكان من الاباء ان يبذلوا كل ما في وسعهم للحرص على ان يعيش أبنائهم بسلام وفي عالم يعمه السلام والأمان و دون حروب وقتال.

مانجا بوروتو الفصل 71

كان الهدف الرئيسي للآباء في القرية ان يتم تحقيق السلام من قبل ناروتو من اجل أبناء القرية والعائلة، وتناول فيلم الانمي والمانجا 71 Manga Boruto دخول منظمة جديدة وخطيرة جدًا لتهدد سلام المجتمع وامنه العام وهي منظمه كارا التي كان اشد ما تكون من الخطورة على قريه ناروتو وهجومها بقسوة وقوة وكان لابد من رد حاسم على كارا واعوانه من قبل المحاربين الصغار الذين قد طوروا الأسلحة التي ستساعدهم على القضاء على كارا واعوانه، وعن مانجا بورتو الفصل 71 كان الحديث الاكثر عن كارا ومحاربته من قبل لاعبي النينجة الصغار.

رابط مشاهدة مانجا بوروتو الفصل 71

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وتم تصنيف الفيلم على انه من أجمل أفلام الانمي لعام 2022 وقد حصد على شهرة واسعة اثر التطور الكبير الذي حصل من فصل لأخر.