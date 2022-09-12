مانجا بوروتو الفصل 72 تسريبات ،مانجا بوروتو 72 حيث تعتبر أفلام المانجا بوروتو من أفلام الاتمي الشيقة فقد انتشرت في الأواني الأخيرة أغلى مستوى العالم فهي من إنتاج الشركات اليابانية وتحمل طابع الجيل الجديد حيث بدا الفصل الأخير من كود الذي كان ما زال يحاول كيف الحال قتل امادو وهو أحد أهدافه الذي يريد القضاء عليه.

ملخص الفصل 72 من مانجا بوروتو

يدور الفصل 72 من مانجا حول قتل امادو ويعد أحد أهداف امادو الذي يريد القضاء عليهم فلن يرحمه على الإطلاق أدنى فرصة أمام كود، وبدا حديث معيده لتجعله تتردد في قتله، وقد أكد عماد كواكي هو ورقته الرابحة وقد أثار اهتمامه ولا يكن كودا يرغب في الاستماع إليه ولكن أخبرته بان يصمت كما ورد كود أن إذا قد منعته من قتل كواكي، لذلك يرجع القتل امادو.

وطلبت أيدا من ديمون أن يوقفه وقد استطاع الطفل الصغير أن يوقف كودا بشكل سهل ولم يكن هذا كافيا ليهدا كودا

وكان شيك مورو مع ناروتو وبورتو وكواكي وسايكي ، وتمت أخبارهم بقدره أيده على سحر وتجعله يطيعها واستنجوا بسابورو، شيء كأمورو قال إنه متأكد من وجود سي برو وله القدرة عن عكس الهجمات.

الفصل 72 من ماجنة بوروتو

انهار التحالف وتم طرد كود وقد انتهى التحالف مع أيده وديمون وقد أصبح منبوذا، وهناك صراع كبير داخل السهول وهناك مشاعر كثيرة مختلطة بين الحقد والكراهية إلى الجانب الآخر أيدا تعشق كواكي، لا تريد أن يصيبه أي مكروه أو ضرر ويبدو أنه يستغلها لمصلحته ويقنعها بقبول عرض شيكامارو والانضمام إلى كونوها، وهذا يعني أن الحلفاء قد يصبحون أعداء الغد وقد نرى قتالا بين كود وديمون بشكل مستقبلي.

موعد الفصل 72 من مادة بوروتو

بعد الأخبار تتحدث عن تأجيل الفصل القادم لمدة شهر لمانجا بوربوتو ، من المنتظر أن يصدر الفصل 72 من المانجا يوم 21 من شهر أغسطس لعام 2022 وقد تكون هناك نسخه أوليه لهذا الفيلم.

أفلام المانجا هي من الأفلام الشيقة التي انتشرت في العالم في الأواني الأخيرة، حيث كانت البلد المنتجة إلى مثل هذه الأفلام هي اليابان.