مانجا بوروتو الفصل 72 Manga Borutoـ الفصل 72 من Boruto Manga Leaks ، الجزء السابق من Boruto: Naruto Next Generation قد تم تسليمه ونشره مؤخرًا والجميع حتى الآن يبحثون على الجزء التالي ونكتشف إلى حد كبير كل واحدة من التفاصيل في هذا القسم ، حيث نرى العديد من الإطلالات له ويبحثون عشاق الأنمي في كافة أنحاء العالم حول مانجا بوروتو الفصل 72 Manga Boruto.

مانجا بوروتو الفصل 72 تسريبات

هناك أعداد من محبي الأنيمي الذين يبحثون عن أحدث الأفكار المتعلقة بفصل مانجا بوروتو الفصل 72 ولقد حث مفسدو الجزء 72 من Boruto manga على أن Code يقوم ببناء قوة مسلحة أخرى ، ولكن في أي تاريخ ووقت سيتم تسليمها ويحتاج عشاق المانجا في جميع أنحاء العالم للعيش مثل عشاق Boruto في الأسبوع السابق نظرًا لأن مكتب Shueisha بأكمله أخذ إجازة قصيرة ، مما يعني أن مجموعتنا رقم 1 كانت كلها في فترة راحة ولحسن الحظ ، عادت المانجا – يوم الأحد حاليًا إلى جدول زمني مألوف – والأخبار الأفضل هي أنها وصلت في آخر مرة لشهر إلى شهر لوصول Boruto manga وبالتالي بينما يستوعب المشجعون ويتحققون من عرض الفصل، ويهتم الكثيرون بتاريخ ووقت نشر الجزء 72 من Boruto في جميع أنحاء العالم.

تاريخ إصدار مانجا بوروتو الفصل 72 Manga Boruto

مانجا بوروتو الفصل 72 Manga Boruto سيتم توزيعه ونشره بشكل عام يوم الجمعة ، 19 أغسطس كما أكدت Manga Plus ، سيبدأ الفصل الجديد من الأوقات العالمية المصاحبة:

توقيت المحيط الهادئ – 8 صباحًا

التوقيت الشرقي – 11 صباحا

التوقيت البريطاني – 4 مساءً

التوقيت الأوروبي – 5 مساءً

التوقيت الخاص في الهند – 8:30 مساءً

توقيت الفلبين – 11 مساءً

توقيت أستراليا المركزي – 12:30 صباحًا

قصة مانجا بوروتو الفصل 72

تم إصدار المفسدين نقطة تلو الأخرى لـ Boruto Chapter 72 ومشاركتها على شبكة الإنترنت بواسطة عدد من صفحات المعجبين وحساب صفحة ‘Adbul_Zol2’ الجديرة بالثقة حيث بدأ هذا الملخص القصير:

من المفترض أن يسمى الجزء ‘صغير ومفيد’ ، وقد افتُتح بمناقشة بين Kawaki و Shikamaru حول الكرمة – والتي تتحول في النهاية إلى خلاف دافئ وبشكل غير متوقع ، تم إبلاغ شيكامارو أن لديهم مكالمة تقترب من أمادو ، فهم يتابعون أحدث المناسبات ونرى عايدة ودايمون بالمثل مع أمادو ، يبدو أنهما في مناخ بارد وتنتهي المكالمة حيث نصح شيكامارو أمادو والآخرين بالعودة إلى كونوها على الفور ،حيث توجد استفسارات لا نهاية لها يجب معالجتها.

عايدة وأمادو في تلك المرحلة يتشاجران حول ما إذا كان يجب عليهما العودة إلى كونوها ونظرًا لأن Aida محيرة لأنها لا تستطيع الاقتراب من Kawaki – Doraemon تقوض Amado في حالة عدم التزامها بالتزاماتها ويعود المشهد إلى شيكامارو ويتطلب لقاء أزمة وكان بوروتو في طريقه عندما تدخل هيناتا ومن الواضح أنها مضطربة وبدأت في البكاء ، وما زلت أفكر فيما إذا كنت ستعود إلى المستقبل في أي وقت من الأوقات ، في كل مرة تخرج فيها إلى مكان ما ، ولا يمكنني مقاومة الرغبة في التفكير في الأمر.