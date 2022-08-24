مانجا بوروتو الفصل 72، Boruto Manga الفصل 72 في ما يزيد عن ساعتين ، قام عدد من محبي الرسوم المتحركة في جميع أنحاء العالم بفحص بحثًهم عن عمل المانجا اليابانية وهذا العمل هو بوروتو ، وكما هو معروف بالآلاف بل من عملاء المنظمات الشخصية ، فإن مجال الأنمي أصبحت صناعة المانجا برسوماتها وأعمالها فريدة من نوعها ، حيث يحصل المجال الأكبر والأكثر أهمية على اهتمام ومتابعة غير عاديين من المراهقين والكبار أيضًا.

مانجا بوروتو الفصل 72

يبحث أحباء الأنمي والمانغا عن البيانات الرئيسية حول الجزء 72 من مانغا بوروتو أخيرًا أخرج أمادو محددات الأكواد لأنه خاف على حياته على الرغم من ذلك ، فقد تعثرت الأمور إلى حد ما على أساس أن عايدة وكود كانتا قطعة متناقضة وكاد Amado أن يقتل على يد سمك القد ، لكن السابق كان يناقش عايدة. وبعد ذلك لم يستطع Codd قتله بسرعة توقع كود أن أمادو كان يتحدث مع عايدة بدافع الضيق لكنها لم تسمح لـ Code بقتله لأنه كان يناقش كاواكي ويطالب كود بقتل أمادو ، مما تسبب في شعور عايدة بالغضب الشديد واخترت أن أجمع الحضور الشرير الذي توسط على الفور.

ودخل الشيطان والرمز في معركة وتم تخفيض الرمز تمامًا على الرغم من حقيقة أنه تم القضاء على محدداته وتأذى الخيار الأخير عندما حاول مطاردة الروح الشريرة عندما تحرك نحوه بتوقع القتل وكانا عايدة ودامون مذهولان تمامًا وكود أيضًا على أساس أن شغفهما بالقتل ينعكس عليه.

الفصل 71 من مانجا بوروتو

بدأ القسم الأخير بـ Cod الذي كان يحاول طوال الوقت قتل Amado في ضوء حقيقة أنه أحد أهدافه التي يحتاج إلى التخلص منها ليس بأي قدر من الخيال يدرك أمادو المتوحش أنه ليس لديه أي احتمال للنجاح ضد سمك القد لذلك بدأ الحديث مع إيدا ، مما جعلها تتساءل عما إذا كانت ستقتله أم لا حيث أكد له أمادو أن كاواكي هو سلاحه السري ، مما يثير فضوله وكان يفضل Codd عدم سماعه ومع ذلك ، نصحته إيدا بالهدوء مما أجاب كود بالقول إن إيدا منعته من قتل كاواكي حتى لا يخفف من قتل أمادو لذا تطلب إيدا من ديمون أن يوقفه وكان لدى الطفل خيار إيقاف Codd بشكل فعال ، لكن هذا لم يكن كافيًا لإسكات Codd وكان شيكامارو يتحدث مع Naruto و Boruto و Kawaki و Sasuke عندما أخبرهم أن Ida يمكن أن تجذب أي شخص والأكثر من ذلك أنها تجعله يقدم لها ، معتبرة أنه يشبه الكود ومع ذلك ، قال شيكامارو إنه تأكد من وجود سايبورغ ثالث لديه القدرة على محاربة الهجمات.

موعد نزول بوروتو الفصل 72

بخصوص موعد نزول بوروتو الفصل 72 كان من المقرر أن يظهر جزء Boruto التالي في 20 يوليو 2022 فإن المانجا تنتظر لمدة شهر وبالتالي ، اختار الموزعون والناشرون تسليم بوروتو الفصل 72 في 20 أغسطس 2022.

فصول مانجا بوروتو تستحق المانجا بشكل قوي حيث يبحث عنها محبين الأنمي وهي من الأفلام التي تأخذ حيز كبير عند الكثير من المتابعين وهي بالأحق تأخذ مكانة عالية عند المتابعين.