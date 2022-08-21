مانجا بوروتو الفصل 73 Manga Boruto مترجم أون لاين، فيلم الأنمي هو من الأفلام الشيقة التي يعتمد على الحداثة في التمثيل ، حيث يتابع الكثير من المتابعين فيلم مانجا الفصل 73 حول العالم، ويتكون فيلم المانجا من عدة فصول الذي يضم ما يقرب من 200 حلقة ، في حين أن المانجا لم تصل إلى الجزء 100 ، بينما نحن ننتظر من المانجا للعثور على الأنيمي ، سنكتشف إلى حد كبير كل الأفكار المتعلقة بالقسم الجديد من Boruto ، وهو القسم 73.

قصة فيلم مانجا بوروتو الفصل 73 Manga Boruto

تدور قصة مانجا Manga Boruto73 حول الشخصية الأسطورية في هذه القصة ، وهو Boruto Naruto ، طفل أسطورة قصة Naruto السابقة ، Uzumaki Naruto ، وهو أغلى شخصية أنيمي طفل ناروتو ، بوروتو ، يتحدث عن تحسين أجهزة نيغا ، عندما أصبح ناروتو أوزوماكي والد هوكاجي السابع لبوروتو بعد الهوكاجي السادس ، في وئام بعد أن واجه أهلهم ويلات الحروب وقسوتهم ، لذلك فإن الأوصياء حادون في أن أطفالهم يعيشون في بيئة عامة يسودها الانسجام والأمن والرفاهية دون قتال أو حروب ، وهذا هو الشيء ذاته الذي يتوقعه الهوكاجي السابع ينجز لأبناء بلدته وأحبائه ،و في الحقيقة أن آدا على قيد الحياة تجعل أمادو تشعر بالدهشة وتسخر منه ويرى شيكامارو أن العالم خائف والتفكير في من وما هو Ada ونظرًا لكونها خصمًا منذ أن كانت مع Code ، وتخطط Delta لضربها بساقها الحرة.

أحداث فيلم مانجا بوروتو الفصل 73 Manga Boruto

تدور أحداث فيلم مانجا بوروتو الفصل 73 Manga Boruto عندما توقفت عن ضربها أخبرتها آدا أنه تم اكتشاف أن دلتا تمتثل لأدا ، التي رتبتها لتوصيل كودي ، الذي صدم شيكامارو يسأل دلتا عما يحدث ، لكن ليس لديه دليل يطلبه شيكامارو من إينو تقديم تعزيز ويعتذر ساسكي لبوروتو لكسر التزامه عندما تغلب عليه موموشيكي ، مما جعل كاواكي يفعل ذلك ومن المنطقي أن يدرك ساسكي أن شخصين أدركا أن كاواكي قتله ، وهو ما يعتبره محظوظًا على أساس أن الكثيرين كانوا يهددون الطفل.

مانجا بوروتو الفصل 73 Manga Boruto مترجم اون لاين

يحاول العديد من الأفراد الذين يبحثون عن المسلسلات والأفلام لجميلة الرائعة الوصول إلى كل التفاصيل الدقيقة لهذه الأعمال ، حيث بحث الكثيرون عن تاريخ وصول سلسلة Boruto manga ، حيث تم تسليم القسم الرئيسي من هذه السلسلة في 2016 ويمكنك مشاهدة مانجا بوروتو الفصل 73 Manga Boruto مترجم أون لاين من هنا.

في الوقت الحاضر نجد العديد من الأفراد يتجهون إلى صنع مسلسلات الأنمي والرسوم المتحركة على المحطات التلفزيونية ، حيث انتشرت هذه المسلسلات بشكل كبير مؤخرًا ، والعديد من الأشخاص الذين يحبون ويوقرون هؤلاء المتوقفين الرائعين للعرض يبحثون عن مؤلفي بعض المسلسلات مثل فيليم المانجا ، للكاتب أوكيو كوداتشي.