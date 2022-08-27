رابط مشاهدة مانجا ون بيس One Piece الفصل 1046 مترجم ، يبحث عشاق الأنمي حول رابط مشاهدة فيلم مانجا ون بيس الفصل 1046 حيث أن تلم الفصل يدور حول الأحداث التي نفذها ريزو وهو الأساس التي يتحدث حوله القسم على وجه الخصوص، وكان من المحتمل إشعال النيران من قبل ريزو في جميع أنحاء الجزيرة .

تسريبات مانجا ون بيس الفصل 1046

الجزء 1046 ريزو ينفذ خطته جيدة التصميم وهذا هو الشيء الذي يحتويه القسم بأكمله وهناك مشاهد لـ Kaido و Luffy و Zoro و Sanji في ثوانٍ قصيرة ، من المحتمل أن يطفئ Raizu النيران في جميع أنحاء الجزيرة والصفحات الخمس الأولى من القسم هي لوفي مقابل كايدو والصفحات التسعة التالية داخل القصر (حول رايزو ، جينبي ، سانجي ، زورو .

مانجا ون بيس One Piece الفصل 1046

يظهر سانجي وزورو في غلاف واحد لكل منهما ويظهر سانجي وهو يتحدث ، وزورو يتحرك من قبل فرانكي لم ينطق بكلمة أو أنه غافل حتى الآن وهناك صفحة واحدة عن ياماتو ومومونوسوكي وشيء عن موجات النيران علاوة على ذلك ، الصفحة الأخيرة التي حصل فيها لوفي على صاعقة البرق يبدو أنه سيد الرعد ويذهب لملاحقة كايدو ويبدو أن كايدو يضحك ويعبر عن ‘استمر’ أو شيء من هذا القبيل وآخر هجوم لوفي ليس له اسم حتى الآن.

رابط مشاهدة مانجا ون بيس One Piece الفصل 1046 مترجم

لقد رأينا سابقًا أن Raizu استخدم نظراته لـ ‘حماية’ الأغماد من هجوم Kaido (Bolo Breath) وإعادتها إليه ولقد أنجز شيئًا متطابقًا تقريبًا عندما كان في زو ، محتفظًا في تجعيد الشعر بالماء الذي اعتاد زونيشا أن يغسل فيه وكان لدى Raizu هذه الفكرة في مقدمة أفكاره منذ أن أحرقت قلعة Oden منذ فترة طويلة ، لذا إذا كان يعاني من نفس الشيء مرة أخرى ، فسيكون مستعدًا.

في الوقت الحالي ، غمر داخل القصر بكل تلك المياه التي وضعها بعيدًا ، وجينبي هو الشخص الذي يتحكم في تلك المياه كما لو كان زخمًا محيطيًا لإطفاء الحريق، ويمكن مشاهدة مانجا ون بيس One Piece الفصل 1046 مترجم من هنا.

معلومة إضافية حول تسريبات الفصل 1046

على المدى الطويل ، ضباب Kaido يشمل جزيرة Onigashima الضبابية (يركز Yamato و Momo) وبعد ذلك تبدأ جزيرة Onigashima في السقوط ويتذكر لا توجد انسكابات مركبة نهائية إلى ما لا نهاية والتي قد تستمر لفترة طويلة حقًا بعد أن يتم توزيع صفحات الأجزاء ، سنحاول إنشاء مخطط تفصيلي كامل والبيانات التي تحدثنا عنها مذهلة وتنشيطها مرتبطة بمقدمة القسم.

يمكن مشاهدة مانجا ون بيس One Piece الفصل 1046 مترجم من خلال الفصل التي تم إرفاقه في الأعلى حيث هذا الفصل من أروع الفصول التي تم عرضها.