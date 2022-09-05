ماهو التسجيل العيني للعقار ، تسائل العديد من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية حول معرفة ما هية نظام التسجيل العيني للعقارات داخل المملكة ، وهو من الأمور التي أصبحت ذات اهمية والتي يستوجب على العديد من اصحاب العقارات العمل على تسجيلها داخل نظام التسجيل العيني للعقارات ومعرفة جميع الامور المتعلقة بالعقارات ، كما هو من الانظمة والسائدة ويتم العمل بها داخل المملكة ، تابعوا معنا .

ما هو التسجيل العقاري

التسجيل العقاري هو نظام صادر عن الحكومة السعودية يشرح كيفية قيام المالك بتسجيل عقاراته، والتسجيل العقاري هو أحد الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. يهتم هذا النظام في الجريدة الرسمية في نفس اليوم بكيفية تسجيل المواطن لعقاره، وتحديد الجهة التي تتولى هذه المهمة، ومعرفة الأحكام والعقوبات المترتبة على ذلك.

مميزات نظام التسجيل العقاري 1444

يوفر نظام التسجيل العقاري مجموعة من المزايا نذكرها على النحو التالي

إمكانية الحفاظ على حقوق مالك العقار في التصرف بحرية في ممتلكاته.

إعطاء سلطة الإثبات للممتلكات المسجلة.

التحكم الدقيق في المناطق العقارية وتمكينها، بالإضافة إلى التحكم في طبيعة الوحدة العقارية.

رقمنة جميع المعلومات التي تضمن الحفاظ على الحقوق وتجنب تكرار الأسماء أو تشابهها.

تقديم وصف دقيق للوحدة العقارية.

حفظ معلومات وبيانات الوحدة العقارية وتسجيل جميع التغييرات التي تطرأ عليها بشكل مستمر.

عقوبات قانون التسجيل العيني 1444

نص نظام التسجيل العقاري في المملكة العربية السعودية على معاقبة المخالفين بغرامة لا تقل عن 5000 ريال ولا تزيد على 100000 ريال في أي من الحالات التالية

في حالة تسجيل العقار باسم مختلف عن اسم المالك، أو يتم ترتيب أي حقوق عينية بغير حق.

إقامة دعاوى كيدية.

تعديل علامات تعريف الوحدة العقارية أو إتلاف هذه .

شهادة أو أخبار ضد عيني لا وجود لها.

عدم التبليغ عن وجود حق عيني يعرفه الشخص.

تنزيل نظام تسجيل العقارات 1444

يمكنك تحميل نظام تسجيل العقارات بصيغة pdf ويتم ذلك وفق الخطوات التالية

الانتقال إلى نظام التسجيل العيني “”.

انتقل إلى علامة التبويب نص النظام.

انقر فوق خيار الطباعة من الأعلى.

انقر فوق خيار قائمة الطابعات.

حدد حفظ بتنسيق PDF من القائمة.

انقر فوق خيار التنزيل الأزرق.

حدد الدورة المناسبة، ثم انقر فوق خيار “حفظ”.

اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العقاري

توفر اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العقاري مجموعة من المصطلحات والعبارات ذات المعاني المحددة والتي نذكرها على النحو التالي

السجل العقاري يعرف السجل العقاري بأنه مجموعة من المستندات التي توضح وصف العقار ووضعه القانوني وموقعه وما له وما عليه من واجبات، وكذلك عرض التعديلات التي تطرأ عليه. لاحقا.

المنطقة العقارية المنطقة العقارية هي الوحدات العقارية المحددة بشوارع رئيسية أو المحددة بمعالم واضحة وثابتة.

الخريطة تمثل الخريطة رسمًا هندسيًا للمسح يعتمد على نظام إحداثيات وطني يوضح موقع المنطقة والوحدات العقارية وحدودها وأرقامها وعالمها ومساحتها وأطوالها.

خرائط الأساس الطبوغرافية تشكل خرائط منطقة القاعدة الطبوغرافية منطقة معينة من سطح الأرض تشمل جميع الظواهر الطبيعية وأبعادها.

القيد الأول يقصد بالقيد الأول قيد الوحدات العقارية في السجل العقاري لأول مرة في الحالة الأولى التي توجد فيها، مع تخصيص جريدة لكل منها بناءً على أحكام هذا النظام.

تحديد العمل وتحريره ويقصد به التعرف على طبيعة الوحدة العقارية والعمل على إعداد الخريطة لها بواسطة مساح أو مهندس، حيث يوضح رقمها ومعلوماتها ويكتب تقريراً يكتب فيه ما يقوله المالك. وتوثيقها وأقوال النيابة وأقوال الجيران وغيرهم في حالة وجوب البناء على النموذج المعد لهذا الغرض، ويتم هذا الإجراء بناءً على إشراف المحكمة المختصة.

القيود الآتية – يتم تضمين الإجراءات التي تتم على الوحدة العقارية بعد إتمام العقد الأول.

المحكمة المختصة هي المحكمة التي يقع فيها العقار ضمن ولايتها القضائية.

الحق العقاري هو سلطة مباشرة يقرها النظام لشخص أو أكثر على عقار معين، مما يسمح له بالتصرف فيه وفق المزايا التي يراها مناسبة.

الحق الأصلي العيني حق مستقل لا يقوم على حق آخر.

الحق الحقيقي الثانوي هو حق يتم تحديده على أساس الملكية كضمان لحق شخصي.

حق الارتفاق هو الحق الذي يحد من منفعة العقار لصالح ملكية أخرى يملكها شخص آخر.

اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العقاري 1444

صدرت اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العقاري عن وزير العدل بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وفقاً للمادة 77 من نظام التسجيل العقاري. تعرف على اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العقاري من خلال ما يلي “.

رابط لقوانين نظام التسجيل العقاري .boe.gov.sa

يوفر الموقع الإلكتروني لمجلس الخبراء إمكانية التسجيل في النظام العقاري، حيث يمكن لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية التوجه مباشرة إلى نظام التسجيل العقاري للتعرف على تفاصيل النظام، ويتم ذلك. من خلال الرابط التالي “”.

ماهو التسجيل العيني للعقار ، يعتبر من الانظمة التي انشاتها المملكة السعودية ويأتي ذلك لإعطاء كل من المواطينين حقوقهم ومعرفة العقوبات الناتجة عن التخلف عن ذلك الأمور ، والعمل على الاحتفاظ بالمعلومات الخاصة بالوحدات العقارية وتسجيل جميع التغييرات التي تطرأ عليها بشكل مستمر.