ماهي أفضل الأطعمة التي تمدك بالكميات الكافية من حمض الفوليك خلال فترة الحمل

سيدتي، سواء كنت حاملاً أو تستعد للحمل، احرصي على زيادة كمية حمض الفوليك “فيتامين ب المركب الذي يستخدمه الجسم لإنتاج خلايا الدم الحمراء”، وذلك لتجنب حدوث تشوهات في الجنين.

فيما يلي أفضل الأطعمة التي ستزودك بكميات كافية من حمض الفوليك أثناء حملك الغذائي

العدسات

من الأطعمة الغنية بهذا الحمض، يمكنك تضمينه في طعامك أثناء الحمل.

الخضار الورقية

على وجه الخصوص، يُكمل السبانخ الطازج الخضروات الغنية بحمض الفوليك.

أشجار الحمضيات

تحتوي حبة برتقالة واحدة كبيرة على 55 ميكروجرام من حمض الفوليك، مما يجعلها خيارًا مثاليًا أثناء الحمل.

نبات الهليون

كوب من الهليون يحتوي على 79 ميكروغرام من حمض الفوليك ووعاء من الهليون المطهو ​​على البخار يمكن تناوله كطبق جانبي أثناء الحمل.

الفاصوليا الحمراء

من أفضل الأطعمة التي يمكن إضافتها إلى العديد من وصفات الطبخ، حيث يحتوي نصف كوب من الفاصوليا المطبوخة على 115 ميكروجرام من حمض الفوليك.

بروكلي

يحسن المحتوى الغذائي للفولات، حيث يحتوي كوب واحد من البروكلي على 104 ميكروجرام من حمض الفوليك، أي ما يقرب من ربع احتياجات الجسم اليومية، كما أنه مصدر مهم لفيتامين سي، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية والكالسيوم والحديد تحتاج المرأة الحامل.

محامي

من الأطعمة الرائعة أثناء الحمل أو التحضير للحمل، غني بهذا الحمض وغني أيضًا بالأوميغا 3 وهو من الدهون الصحية المفيدة لنمو القلب والدماغ عند الأم عند الجنين.