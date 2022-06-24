ماهي الأسباب الشائعة لظهور الشيب المبكر

الأسباب الشائعة لشيب الشعر

على الرغم من أن الشيب هو أحد المراحل الطبيعية للشيخوخة، إلا أنه يمكن أن يحدث نتيجة للعديد من الأسباب المحتملة الأخرى، بما في ذلك

نقص فيتامين

يمكن أن يتحول لون الشعر الطبيعي إلى اللون الأبيض في أي عمر بسبب مجموعة من العوامل بما في ذلك نقص بعض الفيتامينات التي تؤثر على لون الشعر مثل ؛ فيتامين ب 6، ب 12، بيوتين أو فيتامين د ؛ وقد أظهرت الدراسات أن نقص هذه الفيتامينات في الجسم مرتبط بتحول لون الشعر إلى اللون الأبيض، مما يعني أن تناول مكملات الفيتامينات وتعويض النقص يمكن أن يعيد لون الشعر إلى طبيعته.

أسباب وراثية

يمكن أن يكون ظهور الشيب في وقت مبكر من الحياة بسبب وجود عوامل وراثية أو جينات تلعب دورًا رئيسيًا في هذا، ويلعب العرق أيضًا دورًا.

الاكسدة

يؤدي الإجهاد التأكسدي في الجسم أحيانًا إلى تسريع عملية الشيخوخة وتلاشي الشعر قبل الأوان، مما يتسبب في إصابة بعض الأشخاص بالشيب المبكر في سن مبكرة.

ينتج الإجهاد التأكسدي عن نقص مضادات الأكسدة لمواجهة الآثار الضارة للجذور الحرة، وهي جزيئات غير مستقرة تدمر الخلايا وتساهم في العديد من المشاكل مثل علامات الشيخوخة، ويمكن أن يؤدي الإجهاد التأكسدي المفرط إلى حدوث الأمراض ؛ مثل البهاق.

بعض الحالات الطبية

يمكن لبعض الحالات الطبية أن تزيد من خطر الإصابة بالشيب المبكر، بما في ذلك أمراض المناعة الذاتية ومشاكل الغدة الدرقية، بالإضافة إلى حالات أخرى مثل داء الثعلبة الذي يتسبب في تساقط الشعر من فروة الرأس والوجه والجسم، ثم ينمو مرة أخرى باللون الأبيض بسبب نقصه. الميلانين.

التعرض للضغوط النفسية

يؤدي التعرض للإجهاد والضغط النفسي إلى ظهور الشيب قبل الأوان، وعلى الرغم من أن الدراسات لم تثبت هذه النتائج بعد بشكل قاطع، إلا أن تجارب الحياة الواقعية تظهر بعض الإصابات عند التعرض للإجهاد.

المدخنون بشكل عام أكثر عرضة للعديد من مشاكل الجلد من غيرهم، بما في ذلك ظهور الشعر الأبيض قبل سن الثلاثين.

صبغات الشعر الكيماوية

تساهم صبغات الشعر واستخدام المواد الكيميائية على الشعر في ظهور الشيب المبكر. تحتوي هذه المنتجات على مكونات ضارة تقلل من مستويات الميلانين في بصيلات الشعر، بما في ذلك بيروكسيد الهيدروجين الموجود في العديد من صبغات الشعر.